Partido opositor de Túnez llama a «defender la libertad, la democracia y los derechos»

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Túnez, 25 jun (EFE).- El partido opositor de Túnez Frente de Salvación Nacional (FSN) llamó este jueves a las fuerzas políticas, sindicales, jurídicas y civiles a unirse para «construir» una visión común enfocada a resolver la crisis del país, con el fin de «construir un grupo nacional amplio y pacífico» para «defender la libertad, la democracia y los derechos ciudadanos».

Según manifestó el FSN en un comunicado difundido en la red social Facebook, estos principios se «fueron diluyendo hasta desaparecer» bajo el Gobierno de Kais Said, quien se arrogó plenos poderes en 2021, tras dos años al frente de la Presidencia.

El FSN mostró así su respaldo a una carta de un grupo de presos políticos sentenciados en 2025 por el caso conocido como ‘Complot contra el Estado’ con pruebas que sus abogados consideran «falsas y fabricadas» por las autoridades, con el fin de eliminar opositores y voces críticas.

La formación, que dijo «apreciar» el mensaje de los encarcelados en el que instaron a las fuerzas democráticas a que «se unan y trabajen por la restauración de la libertad y la democracia» en el país, apoyó la petición e instó a dialogar e «imponer lo que une a los tunecinos sobre lo que los divide».

Además, valoró «el alto sentido nacional» de los presos y su «honesta iniciativa, particularmente importante en esta etapa en la que la crisis política, económica y social del país se está intensificando, y las libertades públicas se han deteriorado», mientras «los juicios políticos continúan».

En la misma línea de la misiva, el FSN destacó que la «batalla» por restablecer el Estado de derecho y las instituciones, celebrar unas elecciones «libres», garantizar la independencia judicial y la liberación de los presos políticos «representan una prioridad nacional».

«Túnez necesita hoy un diálogo nacional amplio y combinar los esfuerzos de todos sus ciudadanos para salvar al país de su compleja crisis y abrir un nuevo horizonte político que devuelva al pueblo tunecino su derecho a la libertad, la dignidad y la soberanía popular», concluyó la formación.

Desde que Said, en el poder desde 2019, se arrogara plenos poderes dos años después, diversas entidades y organismos han denunciado un deterioro del clima de libertades y una intensificación de la persecución contra la disidencia. EFE

sb/mra