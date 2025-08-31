Partido opositor en México rechaza asistir a la investidura del nuevo Poder Judicial

Ciudad de México, 31 ago (EFE).- El líder del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, Alejandro ‘Alito’ Moreno, anunció este domingo que los legisladores de su formación política no acudirán a la investidura de los nuevos integrantes del Poder Judicial este lunes 1 de septiembre en el Senado por considerarla una «farsa».

«Nuestra decisión es firme, clara y contundente, y responde a un principio de congruencia política. No vamos a legitimar esta gran farsa», expuso Moreno, en un video publicado en sus redes sociales.

Según el senador opositor, el grupo parlamentario del PRI rechaza ser parte del acto con el que el gobernante partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) «consume el secuestro del Poder Judicial».

Moreno opinó que la reforma judicial que derivó en la elección de jueces «se trató de una intervención autoritaria para destruir el equilibrio de poderes», y que así Morena «convirtió al Poder Judicial en un brazo ejecutor del Gobierno», puesto «al servicio del régimen», que ahora se encargará de «perseguir» e «intimidar» a los ciudadanos.

«No avalaremos un modelo que impone la ley del más fuerte, que convierte la justicia en arma contra los opositores y deja indefenso al pueblo de México», aseveró.

Agregó que el PRI no avalará la «destrucción» del Poder Judicial y que defenderá la división de poderes, «incluso con nuestra (su) propia vida».

El miércoles pasado, Moreno protagonizó una trifulca en una sesión parlamentaria de la Cámara Alta en la que golpeó al senador oficialista Gerardo Fernández Noroña, un hecho que ha elevado la tensión política en México.

Tras reclamar a Fernández Noroña por haberle negado el uso de la palabra a la bancada del PRI durante toda la sesión, Moreno subió al estrado del Senado y comenzaron los empujones, jaloneos y manotazos entre los legisladores.

La mayoría oficialista en el Senado condenó la agresión, pero el senador opositor negó haberla provocado y solicitó su incorporación al Mecanismo de Protección por haber recibido supuestas amenazas tras el altercado.

Este lunes 1 de septiembre, a las 19:30 hora local (01:30 GMT), se realizará una ‘sesión solemne’ en el Senado, donde 881 juzgadores tomarán protesta, incluidos los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que por primera vez estará encabezada por un presidente de origen indígena.

El nuevo Poder Judicial es resultado de la elección del 1 de junio pasado, con una participación estimada del 13 % y más del 10 % de votos nulos.

Los electores votaron por primera vez en la historia para renovar 881 cargos judiciales federales, -de entre más de 3.400 candidatos-, además de más de 1.800 cargos locales, -de entre alrededor de 4.000 aspirantes-.

Esta elección, derivada de una reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), con el respaldo de la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, ocurrió pese a las críticas de la oposición, organismos internacionales y organizaciones civiles por la falta de filtros en las candidaturas y la premura del proceso. EFE

