Partido opositor exige prueba de vida de dos venezolanos tras supuesto traslado de prisión

Caracas, 1 sep (EFE).- El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) exigió este lunes una prueba de vida de sus activistas detenidos Freddy Superlano y Roland Carreño, luego de que fueran supuestamente trasladados a un «paradero desconocido» desde su sitio de reclusión en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), El Helicoide, en Caracas.

«De manera extraoficial se conoció que ambos fueron sacados del Helicoide hace más de 24 horas, vestidos con bragas azul y amarillo, y trasladados en camionetas del Sebin. Desde entonces, se desconoce su destino», manifestó VP en su cuenta de X.

Asimismo, según la formación política, «en algún momento se especuló que podrían haber sido presentados en tribunales, pero no existe información oficial sobre su ubicación actual».

«Exigimos de inmediato al régimen una fe de vida de Roland Carreño y Freddy Superlano, su inmediata liberación, pues nunca debieron estar presos y que cese la política de odio y persecución contra quienes luchamos por una Venezuela libre», señaló VP.

De igual forma, llamó a la comunidad internacional, organismos multilaterales y defensores de derechos humanos a «pronunciarse de manera firme ante esta grave violación».

Superlano fue detenido el 30 de julio de 2024, dos días después de las elecciones presidenciales, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador al mandatario Nicolás Maduro, un resultado no reconocido por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ni por numerosos países, que insisten en que el verdadero vencedor fue Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado.

Por su parte, Carreño fue detenido el 2 de agosto del año pasado, en el contexto de la crisis poselectoral que se desató en el país por la denuncia de fraude de la PUD en la proclamada victoria de Maduro.

Carrero había sido detenido antes, el 26 de octubre de 2020, acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra y excarcelado el 18 de octubre de 2023, tras un acuerdo firmado entonces entre el Gobierno y la PUD, en Barbados. EFE

