Partido opositor PJ celebra excarcelaciones en Venezuela, pero dice que son insuficientes

2 minutos

Redacción Internacional, 14 ene (EFE).- El partido opositor de Venezuela Primero Justicia (PJ) -parte de la coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- celebró este miércoles las excarcelaciones que se han dado en el país desde el pasado jueves, pero dijo que son insuficientes «para terminar con el aparato de represión» del Gobierno.

«Instamos al desmantelamiento del aparato de represión y al fin definitivo de la puerta giratoria: liberar para volver a encarcelar es una forma más de persecución», manifestó PJ en un comunicado, compartido en su cuenta de X.

El partido exigió al Estado que publique un listado de los excarcelados para que se pueda verificar que las cifras «correspondan con la realidad», una petición que se da luego de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, mencionara el martes que hay «listas» de los liberados, aunque todavía no se han divulgado.

Además, la formación opositora solicitó el acompañamiento de la comunidad internacional en el proceso de excarcelaciones y pidió que se permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, para que sirvan de «veedores independientes».

También, reclamó la «verificación inmediata del estado de salud físico y mental de todos los presos políticos, tanto de los excarcelados como de quienes permanecen detenidos» y reiteró como necesidad «vaciar todos los calabozos donde hoy permanecen ciudadanos detenidos por razones políticas».

Más temprano, la PUD informó que registra la excarcelación de 100 presos políticos desde el jueves pasado, cuando Jorge Rodríguez anunció la liberación de un «número importante» de detenidos, días después del ataque de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo el pasado 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro y Flores, informó este miércoles que hasta la fecha han sido excarcelados 406 presos políticos en el país, para abrir, dijo, un nuevo capítulo que permita el entendimiento desde la diversidad política.

Desde el pasado jueves hasta las 13:50 hora local (17:50 GMT) de este miércoles, la ONG Foro Penal, que computaba el domingo más de 800 presos políticos, contabilizó 72 excarcelaciones. EFE

int/seo