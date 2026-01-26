Partido opositor propone una negociación política para lograr una transición en Venezuela

Caracas, 26 ene (EFE).- El partido opositor Movimiento Por Venezuela (MPV) presentó este lunes una propuesta en la que plantea una negociación política, con la mediación de Estados Unidos, para lograr una transición en Venezuela, lo que incluye la reestructuración de varias instituciones, la liberación de todos los presos políticos y otras medidas.

En un comunicado en X, el secretario general del partido, Simón Calzadilla, indicó que este acuerdo debe surgir de una «seria negociación política» que involucre a la «oposición democrática venezolana», a sectores de la sociedad civil y a las autoridades del Gobierno y, según comentó a EFE, con la mediación de EE.UU. «sin que esto excluya a otros importantes actores internacionales».

Calzadilla señaló que deben haber «condiciones mínimas» para lograr lo que denominó «período de transición», que, según explicó en X, es el tiempo entre «la superación del régimen político que rige actualmente al país, hasta concluir con un régimen político donde impere el acatamiento absoluto a la soberanía popular expresada mediante el sufragio».

Para el político de esta formación minoritaria que forma parte de la mayor coalición opositora Plataforma de la Unidad Democrática, «no hay evidencia pública de que la transición haya comenzado» en Venezuela, pero, según dijo a EFE, «hay una gran oportunidad» para iniciarla.

«En definitiva nuestra propuesta es para que se inicie un proceso público y debatido de la transición en el país, con acuerdos concretos», añadió el dirigente opositor.

La propuesta llega después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propusiera el pasado viernes un «verdadero diálogo político», que incluya tanto a sectores políticos «coincidentes» como «divergentes».

Para lograr con éxito una transición, MPV subrayó que se debe llevar a cabo un proceso de «liberalización política y estabilización económica», lo que pasa, precisó, por «la libertad con plenos derechos de los presos políticos» y el «libre accionar de toda la dirigencia política perseguida dentro o fuera del país».

Además, planteó reestructurar el Poder Ciudadano -conformado por la Contraloría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo-, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, estas dos últimas instituciones controladas por funcionarios afines al chavismo y acusadas por la oposición de no ser imparciales.

Por otra parte, el MPV abogó por acuerdos de reconciliación nacional que den «garantías de seguridad para todos los actores» y, en este sentido, planteó que se deben utilizar herramientas como la amnistía y la inmunidad.

De igual forma, Calzadilla afirmó que «es imperativo» derogar «de inmediato» el decreto de conmoción exterior – un tipo de estado excepción declarado el mismo día del ataque de EE.UU. que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro-, el cual, agregó el líder político, «conculca garantías fundamentales» de la Constitución.

El partido opositor abogó por «establecer un cronograma de políticas económicas y sociales que comiencen a recuperar el nivel de bienestar del ciudadano» y, además, «definir un cronograma electoral» que «dé por concluido el período de transición y comience una perdurable etapa de prosperidad, estabilidad, respeto, desarrollo económico».EFE

