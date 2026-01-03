Partido opositor salvadoreño dice que «captura» de Nicolás Maduro es un «golpe certero»

Ciudad de Guatemala, 3 ene (EFE).– El Parlamento Centroamericano (Parlacen) demandó este sábado una «transición pacífica, ordenada y democrática» en Venezuela, tras la operación militar de Estados Unidos que derivó en la captura del mandatario Nicolás Maduro, según un comunicado oficial del organismo regional.

La Junta Directiva del foro político, con sede en Guatemala, expresó su «solidaridad con el pueblo de Venezuela» y subrayó la urgencia de restituir plenamente la democracia para garantizar la estabilidad institucional en el país suramericano.

En su pronunciamiento, el Parlacen demandó la libertad inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos y el inicio de un proceso de transición que respete los derechos humanos y las garantías fundamentales.

El organismo regional hizo un llamamiento al «respeto irrestricto» de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, apelando específicamente a la solución pacífica de las controversias en un momento de alta tensión regional.

Esta reacción se suma a la «profunda preocupación» manifestada horas antes por el Gobierno de Guatemala, presidido por Bernardo Arévalo de León, ante los ataques aéreos y la intervención militar unilateral confirmada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

A su vez, el Parlacen reiteró su llamado al «respeto irrestricto de los principios y propósitos contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, en particular, la solución pacífica de las controversias y el respeto al orden democrático», así como con su «compromiso con la diplomacia parlamentaria, el diálogo y la cooperación internacional».

De carácter no vinculante, el Parlacen se constituyó en octubre de 1991 como órgano político de representación democrática y política de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá. EFE

