Partido opositor venezolano aboga por una negociación para reestructurar el Poder Judicial

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Caracas, 6 may (EFE).- El partido opositor Movimiento Por Venezuela (MPV) abogó este miércoles por una negociación «seria y eficaz» para reestructurar el Poder Judicial del país suramericano, luego de que el Parlamento -controlado por el chavismo- aprobara un proyecto para elevar el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

«Una negociación que cuente, además, con una mediación internacional suficientemente fuerte como para constituirse en garante de la correcta aplicación de lo acordado», indicó Andrés Caleca, integrante de la formación, en una publicación en X.

Asimismo, dijo que en este proceso deben participar el Gobierno de Delcy Rodríguez, los partidos políticos, las universidades nacionales, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, las ONG, los gremios profesionales y representantes calificados de empresarios y trabajadores.

El martes, el Parlamento venezolano aprobó en primera discusión un proyecto de reforma de ley para aumentar el número de magistrados en el TSJ de 20 a un total de 32, una norma que debe superar una segunda votación en la Cámara para quedar sancionada.

Durante la sesión ordinaria, el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, presentó la reforma de ley que, según dijo, parte de un «interés profundo de llegar a una verdadera transformación del sistema de justicia en Venezuela».

Puntualmente, Rodríguez explicó que se quiere reformar el artículo 8 para que cinco salas del TSJ -Sala Político Administrativa, de Casación Civil, de Casación Penal, de Casación Social y Electoral- pasen a tener cinco magistrados, dos más que en la actualidad; y la Constitucional pase a estar integrada por siete magistrados en vez de cinco.

La reforma de ley llega justo cuando el Parlamento también avanza en un proceso de selección de nuevos magistrados para cubrir «vacantes», por renuncias y jubilaciones en la alta corte.

En abril pasado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instaló una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma de la Justicia Penal, con el objetivo de superar los «males que persisten» en el sistema judicial, afectado por el retardo procesal y la corrupción. EFE

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