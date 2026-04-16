Partido opositor venezolano denuncia la detención de dirigente regional y pide su libertad

2 minutos

Caracas, 16 abr (EFE).- El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) denunció este jueves la detención de su presidente en el estado Mérida (oeste), Alexis Paparoni, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal del país, y exigió su liberación inmediata.

En la red social X, la formación política expresó que Paparoni fue «detenido arbitrariamente en Maiquetía», tras ser «abordado por una comisión de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar)» y se le impidiera embarcar en un avión con destino a El Vigía, Mérida.

Primero Justicia aseguró que desconoce el procedimiento aplicado y responsabilizó a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de su integridad.

También en X, la presidenta de PJ, María Beatriz Martínez, denunció que lo detuvieron «luego de haberle retenido ilegítimamente sus documentos y mantenerlo flanqueado por funcionarios de la DGCIM por varias horas».

La opositora publicó un vídeo grabado por el propio Paparoni donde dice que dos funcionarios de la DGCIM lo retuvieron luego de impedirle abordar y de haber ordenado bajar su maleta del avión.

El exdiputado opositor y dirigente de PJ Juan Pablo Guanipa también exigió la liberación inmediata de Paparoni y el cese de la persecución política en Venezuela.

«Este es un recordatorio a los Estados Unidos, a la comunidad internacional, al pueblo venezolano, son los mismos que persiguen a quien piensa distinto», expresó en un vídeo en X.

La denunciada detención se produjo en medio de un proceso de amnistía comenzado el pasado febrero y que se ha ralentizado en las últimas semanas, luego de que la Justicia otorgara la libertad plena a más de 8.000 personas, de las cuales la gran mayoría tenía medidas cautelares.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió que la detención de Paparoni «se suma a los patrones de hostigamiento contra la dirigencia política» y, ante «la falta de claridad en el proceso», solicitó a las autoridades «información transparente sobre su estatus jurídico». EFE

csm/bam/seo

(video)