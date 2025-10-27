Partido opositor venezolano denuncia la detención de un exdiputado en región andina

Caracas, 27 oct (EFE).- El partido opositor venezolano Acción Democrática (AD) denunció este lunes la detención del exdiputado del Parlamento y secretario general de la formación en el estado Trujillo (oeste), Carlos Andrés González, junto a su esposa, Ana María Palomares.

«Fue detenido por los cuerpos policiales el pasado viernes, 24 de octubre, junto a su esposa, Ana María Palomares, y hasta el momento se desconoce el paradero de ambos», indicó AD en una publicación en X.

El partido político exigió que se respeten los derechos humanos de ambos y sean «liberados inmediatamente».

El viernes, la líder opositora y nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, denunció la detención de Javier Cisnero, activista político de Vente Venezuela, al tiempo que alertó sobra una «represión brutal» en el país.

La exdiputada indicó entonces, en X, que Cisnero, de 29 años y a quien considera «un activista ejemplar por la democracia en Venezuela», fue detenido en Caracas por funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, quienes, según dijo, «entraron violentamente a su casa y agredieron a su abuela y a su hermana».

Además, dijo que el joven está enfermo de tuberculosis por lo que necesita recibir medicamentos a diario.

Por su parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) indicó que Cisnero fue detenido una primera vez en junio de 2024, y liberado posteriormente, junto al periodista Gabriel González, actualmente arrestado, antes de las presidenciales del 28 de julio de ese año.

La ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela 866 presos políticos, 21 de ellos detenidos en la última semana, según un boletín difundido el miércoles, que tiene como fecha de corte el pasado 20 de octubre. EFE

