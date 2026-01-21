Partido opositor venezolano espera que reforma de ley petrolera abra puertas a inversiones

Caracas, 21 ene (EFE).- El partido opositor venezolano Un Nuevo Tiempo (UNT), con siete diputados en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), dijo este miércoles que espera que la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, cuya primera discusión está prevista para el jueves, abra las puertas a las empresas petroleras del mundo.

El vicepresidente del partido, el diputado Luis Emilio Rondón, afirmó en una conferencia de prensa que la industria petrolera venezolana «requiere una alta dosis de inversión» y eso, aseguró, «no lo tiene» el país suramericano en este momento.

«Para que se produzcan esas inversiones, que van a favorecer la economía de todos nosotros, es indispensable que participen las empresas petroleras en el mundo», expresó.

En nombre de UNT, sostuvo que Venezuela, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, debe «abrir las compuertas a la participación y la iniciativa privada y disminuir la voracidad fiscal».

A su juicio, todo el sector petrolero «debe ser objeto de una revisión profunda por parte de la Asamblea Nacional» para, explicó, tener leyes que permitan el desarrollo de la industria petrolera, que representa el corazón de la economía venezolana.

El funcionario señaló que la reforma de 2006, impulsada por el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), «impuso un gravamen absolutamente contraproducente que produjo la fuga de importantes empresas petroleras del país».

Por tanto, consideró que la nueva reforma representa «una oportunidad vital» para que «regrese la iniciativa privada» y se pueda contribuir al desarrollo de la nación con un manejo «transparente y técnico» de su industria.

El partido, que aboga por una «participación privada al 100 %», propone «modificar los márgenes matemáticos de la ley», señaló Rondón sin ofrecer mayores detalles sobre este planteamiento en concreto.

Y si bien aclaró que el petróleo es propiedad de Venezuela, el país puede «soberanamente buscar las reglas claras que permitan» mejorar el rendimiento de la industria «sin asfixiarla».

El presidente del Legislativo, el chavista Jorge Rodríguez, dijo el martes que la reforma tiene el objetivo de favorecer y proteger la inversión extranjera, y anunció que es «muy probable» que el jueves comience la primera de las dos discusiones por las que tiene que pasar un proyecto de ley en el país para ser aprobado por el Parlamento unicameral.

El plan de reforma es una de las doce propuestas del Ejecutivo, encabezado por la mandataria encargada del país, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo dos días después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos.

En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado su intención de revitalizar las infraestructuras petroleras de Venezuela.EFE

