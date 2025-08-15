The Swiss voice in the world since 1935

Partido opositor venezolano exige conocer paradero de su activista detenido hace 20 días

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Caracas, 15 ago (EFE).- El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) exigió este viernes conocer el paradero de su activista José Riera, quien fue detenido hace 20 días y cuyo sitio de reclusión la formación niega saber.

«20 días sin saber dónde está, en qué condiciones lo tienen o si sigue con vida (…). Basta de jugar con el dolor de la gente, basta de la represión y la persecución», manifestó VP en su cuenta de X sobre Riera, quien, aseguró, no ha cometido «ningún delito».

Por su parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) afirmó que el activista de VP «permanece desaparecido de forma forzada» desde el pasado 26 de julio, cuando fue «detenido arbitrariamente por cuerpos del Estado» en Caracas.

Tras la detención, los familiares de Riera han recorrido «múltiples centros de reclusión», donde han negado la presencia del activista, indicó el CLIPP.

Asimismo, según la ONG, los parientes de Riera han acudido a la Fiscalía, donde introdujeron «denuncias por desaparición», pero la institución dijo «no tener datos sobre su paradero».

«Su familia teme por su integridad física y su vida, especialmente porque requiere medicación permanente para el tratamiento de hipertensión arterial y cuadros alérgicos», alertó.

Por tanto, la organización exigió al Estado informar «inmediatamente» sobre las razones y lugar de detención, además de «permitir acceso a abogados de confianza, familiares y atención médica urgente».

También pidió que se inicie una «investigación independiente sobre su detención y desaparición» y el pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre este caso y «otros que siguen en desaparición forzada».EFE

rbc/lb/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Trabajaría de modo gratuito para su localidad?

En Suiza existe este principio en que la ciudadanía asume responsabilidades políticas por convicción y no por una remuneración.

Únase al debate
27 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR