The Swiss voice in the world since 1935

Partido opositor venezolano exige la liberación de exalcalde detenido y saber su paradero

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Caracas, 14 sep (EFE).- El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) exigió este domingo la liberación del exalcalde de la ciudad de Barquisimeto (oeste de Venezuela), Macario González, quien, según la formación, fue detenido y cuyo paradero asegura desconocer.

«La desaparición de Macario es un acto de persecución política por pensar distinto. Es inaceptable que en Venezuela se siga deteniendo, desapareciendo y aislando a ciudadanos solo por ejercer sus derechos y expresar sus ideas», manifestó PJ en su cuenta de X.

Según la organización, González, de 73 años y también profesor universitario, fue visto por última vez el viernes 12 de septiembre, a las 13:00 hora local (17:00 GMT), cuando salió de una reunión en la Universidad Fermín Toro, en el estado de Lara, donde se encuentra Barquisimeto.

Desde entonces, agregó PJ, no hay «información oficial sobre su paradero ni sobre su estado de salud».

«Exigimos conocer su paradero y su liberación inmediata al igual que la de todos los presos políticos. Es hora de poner fin a la represión y la práctica de desapariciones forzadas», expresó la formación opositora.

En agosto pasado, la ONG venezolana Provea denunció que en el país ha habido un «incremento de los casos de personas detenidas arbitrariamente» y «sometidas a largos períodos de incomunicación», sin que familiares, abogados y organizaciones sepan su «paradero o condiciones de reclusión».

Provea también exigió entonces a las autoridades «determinar las responsabilidades» por «estas prácticas abusivas, arbitrarias y desproporcionadas», con el fin de «imponer sanciones ejemplarizantes y aplicar reales políticas públicas que conlleven a evitar su repetición».

De acuerdo con la organización Foro Penal, en Venezuela hay 823 presos políticos, pese a que el Gobierno niega que en el país haya detenidos por estos motivos y asegura que cometieron delitos.EFE

rbc/fpa

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
35 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR