Partido opositor venezolano exige la liberación de joven activista, preso hace 14 meses

Caracas, 14 ago (EFE).- El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) exigió este jueves la liberación de su coordinador juvenil en el estado La Guaira (norte, cercano a Caracas), Jeancarlos Rivas, cuando se cumplen catorce meses desde que, según la formación, fue detenido «sin justificación alguna».

«Seguiremos exigiendo su liberación, alzando nuestra voz una y otra vez, porque su libertad es justicia, es democracia y es el futuro de Venezuela», expresó VP en un mensaje colgado en su cuenta de X.

El partido consideró que el Gobierno de Nicolás Maduro intentó «silenciar» la voz de Rivas al arrestarlo.

Sin embargo, advirtió que «no lo logrará,» porque el activista de 19 años es, entre otras cosas, «un símbolo de la esperanza de toda una generación».

VP aseguró que Rivas fue detenido el año pasado después de participar en una actividad política en respaldo al líder opositor Edmundo González de cara a las presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el ente electoral proclamó a Maduro como vencedor, pese a las denuncias de «fraude» de la mayor coalición antichavista.

El joven permanece recluido en El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, y es acusado por los presuntos delitos de incitación al odio y asociación para delinquir, según ha dicho VP y la ONG de derechos humanos Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).

También este jueves, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), pidió en redes sociales la liberación del activista Luis Palocz, preso hace ocho meses.

La ONG Foro Penal contabiliza, en su más reciente balance publicado en X, un total de 807 presos políticos en Venezuela hasta el 4 de agosto.

Del grupo, 712 son hombres y 95 mujeres, apunta el informe.EFE

dga/lb/cpy

