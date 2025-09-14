The Swiss voice in the world since 1935

Partido opositor venezolano exige liberación de activista de 20 años, preso hace 15 meses

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Caracas, 14 sep (EFE).- El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) exigió este domingo la liberación de su coordinador juvenil en el estado La Guaira (norte, cercano a Caracas), Jeancarlos Rivas, de 20 años, quien fue detenido hace 15 meses.

«Tenía solo 19 años cuando lo detuvieron por formar parte de un recorrido político pacífico. Su verdadero ‘delito’ fue luchar por un país libre. Jeancarlos es símbolo de una juventud valiente, que no se rinde ante la represión», expresó VP en su cuenta de X.

La formación consideró a Rivas como un «activista brillante» y un «joven inocente con un futuro prometedor que debe estar libre».

«Desde Voluntad Popular seguimos exigiendo su libertad y recordando lo que el régimen quisiera silenciar: su ejemplo», subrayó.

En junio del año pasado, VP indicó que Rivas fue arrestado después de participar en una actividad política en respaldo al líder opositor Edmundo González Urrutia, de cara a las presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el ente electoral proclamó a Nicolás Maduro como vencedor, un resultado que la mayor coalición antichavista considera fraudulento.

El activista se encuentra recluido en El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, y es acusado por los presuntos delitos de incitación al odio y asociación para delinquir, según VP y la ONG Provea.

Un conteo de la organización Foro Penal cifra en 823 los presos políticos en Venezuela, la mayoría de ellos arrestados tras las presidenciales del año pasado.

Tanto el Gobierno como la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que son ciudadanos que cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.EFE

rbc/gad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
35 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR