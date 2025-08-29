The Swiss voice in the world since 1935

Partido opositor venezolano exige saber paradero de su secretario, detenido hace 45 días

Caracas, 29 ago (EFE).- La formación opositora venezolana Partido Centro Democrático (PCD) exigió este viernes conocer el paradero de su secretario general, Yandir Loggiodice, quien fue detenido de manera «ilegal», según dijo, hace 45 días por «funcionarios encapuchados», sin presentar «una orden de aprehensión».

En su cuenta de X, el PCD aseguró que su líder fue arrestado de «manera violenta y fuertemente armada» por funcionarios que «irrumpieron» en el «lugar de resguardo» de Loggiodice y se lo «llevaron por la fuerza», un hecho que sucedió el pasado 14 de julio en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil).

Desde entonces, prosiguió, su paradero es desconocido, por lo que la formación denuncia esta situación como una «acción ilegal» que «constituye una desaparición forzada».

«​Hasta el día de hoy, ni sus familiares ni sus abogados han podido tener contacto con él, lo que agrava aún más la violación de sus derechos», aseguró el partido.

Por tanto, exigió de «manera inmediata la presentación con vida» de Loggiodice y su «liberación incondicional».

«Hacemos un llamado a todas las instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos a que investiguen este grave hecho y actúen para que se restablezca el Estado de derecho», instó el PCD.

El pasado 15 de julio, la líder opositora María Corina Machado alertó sobre la «situación muy delicada» en la que dijo se encuentra el secretario general del PCD.

Machado advirtió entonces en su cuenta de X que Loggiodice «tiene una válvula en la cabeza y cualquier golpe puede poner en riesgo su vida», y aseguró que «30 individuos encapuchados entraron a la fuerza al lugar donde se encontraba en resguardo y se lo llevaron».

De momento, las autoridades no han confirmado su arresto.EFE

