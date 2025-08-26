Partido opositor venezolano reitera exigencia de ubicar a activista detenido hace 30 días
Caracas, 26 ago (EFE).- El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) reiteró este martes su exigencia de conocer el paradero del activista José Riera, quien fue detenido, según dice, de «manera arbitraria» y «sin orden judicial» en Caracas hace 30 días por «funcionarios de seguridad del Estado» y cuyo sitio de reclusión asegura desconocer.
A través de X, VP subrayó que, al desconocerse el sitio donde está Riera, su activista se encuentra en «desaparición forzada».
Asimismo, aseguró que «no cometió ningún delito» y «su único ‘crimen’ fue alzar la voz por la libertad del país y de todos los presos políticos».
«El régimen ha callado cobardemente, ha ignorado todas nuestras peticiones de información y es responsable de lo que le pase», señaló la formación opositora, que instó a «todos» a preguntar «dónde está Riera».
El pasado 15 de agosto, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) informó que los familiares del activista han recorrido «múltiples centros de reclusión» donde han negado la presencia de Riera.
De igual forma, indicó que los parientes del opositor han acudido a la Fiscalía y Defensoría del Pueblo, donde introdujeron «denuncias por desaparición», pero las instituciones dijeron «no tener datos sobre su paradero».
Por tanto, el CLIPP exigió al Estado informar «inmediatamente» sobre las razones y lugar de detención, además de «permitir acceso a abogados de confianza, familiares y atención médica urgente» para Riera, ya que, añadió, «requiere medicación permanente para el tratamiento de hipertensión arterial y cuadros alérgicos».
