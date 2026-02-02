Partido opositor venezolano ve necesarias nuevas elecciones para renovar cargos públicos

Caracas, 2 feb (EFE).- El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) expresó este lunes que son necesarias nuevas elecciones para la renovación de los cargos de diputados a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), gobernadores, alcaldías y concejos municipales, como parte del proceso de transición que, dijo, comenzó el pasado 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU..

La organización no mencionó la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales y se limitó a defender la «victoria» del líder opositor Edmundo González Urrutia en los comicios del 28 de julio de 2024, en los que fue proclamado Maduro como ganador entre denuncias de fraude de la oposición.

La presidenta de PJ, María Beatriz Martínez, señaló en una conferencia de prensa virtual que los cargos regionales, legislativos y locales «ameritan y requieren legitimidad a través de unas elecciones» organizadas por un nuevo organismo comicial, actualmente controlado por el chavismo.

Todos estos cargos a los que hizo referencia la opositora fueron ya renovados el año pasado en elecciones sin la participación del mayor sector antichavista, tras denunciar que hubo fraude en las presidenciales de 2024.

A juicio de Martínez, no hay manera de que el país realmente entre «en un proceso de transición democrática sin que se exprese la voluntad popular y se respete».

La dirigente también expresó la oposición de la formación política a «quienes detentan el poder de forma circunstancial», en alusión al Gobierno de Delcy Rodríguez, quien asumió la Presidencia encargada luego de la captura de Maduro.

Según la dirigente opositora, PJ ve como un primer paso hacia la democracia la liberación «absoluta e incondicional» de todos los presos políticos y el «cierre de los centros de tortura», así como el desmantelamiento de «ese aparato y esa estructura de terror montada para mantener al pueblo venezolano oprimido, tanto desde los organismos policiales como los paramilitares».

También ve como una «necesidad imperiosa» la destitución de Tarek William Saab como fiscal general del Ministerio Público, una institución a la que acusó de ser «el gran responsable de esa violación y esa vulneración de los derechos humanos».

La abogada también considera «fundamental» que retornen quienes se exiliaron «obligados por la persecución» y que aquellos que permanezcan en clandestinidad dentro del país puedan volver a salir.

Además, Martínez exigió «parar la persecución a los medios y garantizar la libertad de expresión».

Tras la captura de Maduro, el chavismo, ahora liderado por Rodríguez, ha tomado otro giro, con la sustancial reforma de una norma petrolera para incentivar la inversión extranjera, la excarcelación de presos políticos, el anuncio de una ley de amnistía y los acercamientos con EE.UU., cuya embajadora Laura Dogu llegó el sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática, cerrada desde la ruptura de relaciones en 2019.

Este domingo, la ONG Foro Penal confirmó la excarcelación de 344 presos políticos desde el pasado 8 de enero, cuando se anunció la liberación de un «número importante» de personas, pocos días después del ataque estadounidense. EFE

