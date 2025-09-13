Partido opositor venezolano VP denuncia paradero desconocido de un activista de sus filas

Caracas, 13 sep (EFE).- El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) denunció este sábado el paradero desconocido de Macario González, miembro de su dirección nacional, quien, agregó, se «encuentra desparecido» desde el pasado viernes.

«Hasta el momento no hay información oficial sobre su paradero ni sobre las circunstancias de su desaparición», alertó VP en su cuenta de X, al tiempo que exigió saber dónde está González y el «respeto a su integridad física y moral».

En este contexto, afirmó que la «persecución» continúa «escalando» contra quienes «luchan por una Venezuela libre» junto a los líderes opositores Edmundo González Urrutia, actualmente en el exilio en España, y María Corina Machado, en la clandestinidad.

«Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a todos los venezolanos a mantenerse alertas sobre este caso», exhortó la formación opositora.

En agosto pasado, la ONG venezolana Provea denunció que en el país ha habido un «incremento de los casos de personas detenidas arbitrariamente» y «sometidas a largos períodos de incomunicación», sin que familiares, abogados y organizaciones sepan su «paradero o condiciones de reclusión».

Provea también exigió entonces a las autoridades «determinar las responsabilidades» por «estas prácticas abusivas, arbitrarias y desproporcionadas», con el fin de «imponer sanciones ejemplarizantes y aplicar reales políticas públicas que conlleven a evitar su repetición».

Según la organización Foro Penal, en Venezuela hay 823 presos políticos, pese a que el Gobierno niega que en la nación haya detenidos por estos motivos y asegura que cometieron delitos.EFE

