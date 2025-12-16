Partido peruano excluido de comicios de 2026 plantea nulidad por afectación a su defensa

Lima, 15 dic (EFE).- El partido Acción Popular (AP), excluido de las elecciones generales del 2026 en Perú, presentó este lunes una solicitud de nulidad contra esa decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por presuntamente haber sido afectados en su derecho a la defensa por la falta de un debido procedimiento y de la debida motivación.

El conservador partido político exigió al pleno del JNE que se reviertan los efectos de la resolución que los excluye de las elecciones presidenciales y parlamentarias en abril próximo, según un documento publicado por los medios locales.

El movimiento fundado por el dos veces presidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985) afirma que el JNE no los notificó de los expedientes de impugnación, que determinaron su salida de la contienda electoral, y que tampoco se realizó una audiencia pública donde podían haber ejercido su derecho a la defensa.

El partido aseguró que hubo tiempo suficiente para convocar a una audiencia el pasado sábado 13, antes de cumplir con la proclamación de resultados programada para este lunes 15, de acuerdo al calendario electoral.

Además, AP sostuvo que la impugnación se basó en hechos anteriores a la elección de delegados, que participaron en sus elecciones primarias, y no en el conteo de votos final.

La agrupación señaló que su exclusión afectó a 305 candidatos previamente seleccionados y restringe el derecho de los ciudadanos a contar con opciones políticas válidas en los próximos comicios generales.

El JNE anuló el sábado último las elecciones internas en AP tras determinar que se presentaron «vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso».

La agrupación había designado como su candidato presidencial al periodista y escritor Alfredo Barnechea, en medio de una gran polémica desatada en los últimos días por denuncias internas de un presunto fraude.

Acción Popular también ocupó la Presidencia de Perú cuando Valentín Paniagua, quien era presidente del Congreso, asumió la jefatura de Estado de manera transitoria, tras la renuncia de Alberto Fujimori, en noviembre de 2000.

Tras conocerse que AP se convirtió en la primera agrupación política en ser excluida de las elecciones de 2026, Barnechea manifestó que estaba «sorprendido e indignado» y que el partido iba «a apelar» y «a pelear hasta el final» para participar en los comicios.

Tras la decisión del Jurado Electoral, en las elecciones generales del próximo año en Perú participarán 38 partidos y alianzas políticas, 36 de las cuales acudirán con una fórmula presidencial.

En medio de este clima de tensión, el excandidato presidencial del partido Salvemos al Perú, Mariano González, renunció a la agrupación y a su postulación al Senado por supuestas irregularidades vinculadas con el ingreso en ese grupo de postulantes de otro movimiento excluido a las elecciones.

González perdió la opción de postular a la presidencia de Perú ante el empresario Antonio Ortiz, después de que el JNE decidió lanzar una moneda para elegir al ganador, dado que ambos empataron en sus elecciones internas. EFE

