Partido socialista luso busca reafirmarse como alternativa política con sus primarias

Lisboa, 24 ene (EFE).- El secretario general de los socialistas portugueses, José Luís Carneiro, defendió este sábado que las próximas elecciones internas deben servir al Partido Socialista (PS) para «reafirmarse como la gran y única alternativa política» en el país, en un momento en el gobierna la centroderecha y el ultraderechista Chega lidera la oposición.

El responsable socialista, que pretende candidatarse a las primarias, realizó estas declaraciones durante un encuentro de la Comisión Nacional del PS (tercera fuerza más votada en el Parlamento) en Lisboa, donde explicó que estas elecciones internas se realizarán después de que se celebre la segunda vuelta de los comicios presidenciales, prevista para el 8 de febrero y que, según los sondeos, podrá ganar el exministro socialista António José Seguro.

«En marzo para los órganos nacionales y entre mayo y junio para concluir las elecciones en consejerías y federaciones. Tenemos que tener el partido organizado y preparado para el diálogo y la construcción de esa alternativa sólida», afirmó Carneiro.

Durante esta Comisión Nacional, los presentes acordaron que las elecciones para elegir al secretario general sean los próximos 13 y 14 de marzo y que el Congreso Nacional del partido sea del 27 al 29 de ese mismo mes.

Durante su discurso, Carneiro aprovechó para transmitir su apoyo a António José Seguro, que también fue secretario general del PS, alegando que hay que respaldarlo «no solo por el PS», sino «por Portugal y la democracia».

En ese sentido, consideró que una victoria del socialista para presidir Portugal sería también la conquista de la moderación frente a los movimientos radicales.

Y añadió: «Es también una victoria de una forma de estar en la política que privilegia el diálogo, los consensos, la defensa de los valores del humanismo y la cohesión, una forma de hacer política a partir de las causas y no a partir de los casos que intentan reducir la legitimidad de las instituciones».

Aseguró además que el Partido Socialista estará listo para «el diálogo interinstitucional y para construir soluciones de política duraderas y consensuadas en el campo democrático».

Portugal celebra el 8 de febrero la segunda de las elecciones para elegir al próximo presidente del país, en una ronda a la que concurrirán António José Seguro y el líder del partido Chega, el ultraderechista André Ventura.

Según un sondeo publicado este viernes realizado por el centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público, Seguro se impondría con un 70 % de los votos en la segunda vuelta, frente al 30 % que lograría el candidato de extrema derecha. EFE

