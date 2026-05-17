Partido ultraderechista pide anular la proclamación de los resultados electorales en Perú

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Lima, 17 may (EFE).- El partido ultraderechista Renovación Popular informó de que presentará una solicitud para que se anule la proclamación de las elecciones generales en Perú, que este domingo determinó que la segunda vuelta presidencial será disputada por la derechista Keiko Fujimori y por el izquierdista Roberto Sánchez.

La actual congresista y candidata a vicepresidenta por Renovación Popular, Norma Yarrow, aseguró a periodistas que el representante legal de su partido suscribió el acta de proclamación con la «reserva» de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó los resultados sin haber resuelto más de 20 recursos que, según dijo, presentó su agrupación.

«La primera vuelta de elección presidencial no se encuentra expedita para la proclamación de resultados. Por tal razón, solicito la nulidad del acta de proclamación de la elección», señaló el representante en el documento, según informó Yarrow.

La candidata, quien acudió a la proclamación en representación del aspirante presidencial de su partido, Rafael López Aliaga, sostuvo que la ley electoral les otorga tres días para presentar «las pruebas para que esta acta no tenga validez»

«Esta proclamación para nosotros es inválida», enfatizó antes de anunciar que, además del recurso ante el JNE, piensan acudir ante la Fiscalía y el Tribunal Constitucional.

Yarrow dijo que Renovación Popular «no va a parar» con sus reclamos de que ha sido víctima de un fraude electoral, del que no presenta pruebas contundentes, y que detrás de esas irregularidades hubo «una organización criminal» conformada por el JNE y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La candidata consideró que la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de control de la Judicatura peruana, también «debería ver la destitución» del presidente del JNE, Roberto Burneo.

«Defenderemos hasta la última instancia que estas elecciones fueron viciadas en varios términos», concluyó.

El JNE oficializó este domingo que Fujimori, del partido Fuerza Popular, y Sánchez, de Juntos por el Perú, disputarán la Presidencia del país en una segunda vuelta electoral el 7 de junio.

Las fórmulas que buscarán la jefatura de Estado para el período 2026-2031 fueron proclamadas en una ceremonia presidida por Burneo, quien certificó los resultados de los comicios generales del 12 de abril pasado.

El conteo determinó que Fujimori fue la candidata más votada, con el 17,19 %, al obtener 2.877.678 sufragios, seguida por Sánchez, con el 12,03 %, al recibir 2.015.114 votos, en una ajustada definición por el segundo lugar con el ultraderechista López Aliaga, que quedó tercero con el 11,91 %, al sumar 1.993.905 votos.

El proceso electoral sufrió demoras en el inicio de la votación en muchas mesas, especialmente en Lima y en Estados Unidos, que provocaron denuncias, sin presentar pruebas contundentes, de López Aliaga de que se había cometido un fraude en su contra, por lo que reclamó sin éxito comicios complementarios y que se realice una auditoría antes de la proclamación de los resultados finales.

La segunda vuelta determinará al presidente o presidenta que gobernará a Perú durante el próximo quinquenio, tras una década de inestabilidad que ha llevado al país a tener a ocho mandatarios. EFE

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