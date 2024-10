Partido uruguayo reúne las firmas para buscar la regulación de las deudas en un plebiscito

Montevideo, 7 oct (EFE).- El derechista Cabildo Abierto, uno de partidos que integran la coalición que gobierna Uruguay, alcanzó las firmas necesarias para que se pueda llevar a cabo un plebiscito en el que buscará que se regulen las deudas y se prohíba la usura.

Este lunes, cajas con más de 320.000 papeletas firmadas fueron entregadas en el Palacio Legislativo de Montevideo, desde donde luego serán trasladadas a la Corte Electoral para su verificación.

Allí, el líder de dicha fuerza política y candidato a presidente del país suramericano, Guido Manini, destacó a la Agencia EFE la importancia de la iniciativa que busca «reestructurar las deudas» y que se podría llevar a cabo junto a las elecciones departamentales que Uruguay afrontará en mayo del próximo año.

«Es muy importante porque en el Uruguay hoy hay prácticamente una tercera parte del país considerada deudores con problemas (…), casi 800.000 uruguayos son considerados deudores irrecuperables, es decir, que no van a pagar nunca», expresó.

Según Manini, estos deudores irrecuperables han sido «víctimas de la usura» por un incumplimiento de los pagos tras la pérdida del empleo o por alguna razón «de fuerza mayor».

Además, resaltó que la propuesta no habla de «perdón de deudas», sino que se trata de una fórmula que asegura que el acreedor no pierde dinero, pero que no puede cobrar lo que pretende el deudor.

«Entonces, reestructura la deuda por un lado, y la otra parte de la propuesta (…) es limitar las tasas de interés en el futuro. Que no haya más usura, que no se siga violando la Constitución de la República», apuntó.

A pesar de que el artículo 52 de la Constitución Nacional prohíbe la usura, una ley aprobada en 2007 «permitió que los bancos elevaran la tasa de interés máxima hasta superar el 100 % e incluso llegar al 200 % en un país donde la inflación se mantuvo estable debajo del 10 %», indica el texto del proyecto del plebiscito.

En este sentido, la reforma impulsada por Cabildo Abierto propone modificar dicho artículo para que la tasa de interés máximo sea fijada por una nueva ley con mayorías especiales.

En las elecciones nacionales que Uruguay afrontará el próximo 27 de octubre se llevarán a cabo dos plebiscitos, uno sobre la reforma de la seguridad social y otro sobre la habilitación de los allanamientos nocturnos. EFE

