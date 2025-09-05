Partido venezolano celebra expulsión de Argentina de un político que vincula al chavismo

2 minutos

Caracas, 4 sep (EFE).- El partido venezolano Voluntad Popular (VP), liderado por el opositor exiliado Leopoldo López, celebró este jueves que el Gobierno de Javier Milei expulsara de Argentina al político de su país José Noriega, a quien esa formación, al igual que Buenos Aires, acusa de ser colaboracionista de la Administración de Nicolás Maduro.

«Celebramos la decisión del Gobierno de Javier Milei y de la ministra Patricia Bullrich de expulsar de Argentina al alacrán (colaboracionista) José Gregorio ‘Goyo’ Noriega, sancionado internacionalmente por asaltar la Asamblea Nacional y perseguir a diputados opositores», escribió VP en un mensaje publicado en su cuenta de X.

En ese sentido, el partido consideró que «el chavismo y sus cómplices no tienen cabida en países que defienden la libertad» y agradeció a Buenos Aires por la medida.

VP se pronunció después de que Bullrich, titular de la cartera de Seguridad en Argentina, dio a conocer la expulsión de Noriega.

La ministra publicó en su perfil de X dos fotos del político venezolano aunque no precisó su identidad, que fue confirmada después a EFE por fuentes oficiales.

Según el Ejecutivo de Milei, el venezolano ingresó a territorio argentino procedente de Brasil este miércoles, un día antes del partido entre Argentina y Venezuela por las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol.

En 2020, Noriega fue acusado de «traidor» por la oposición venezolana, así como de haber vendido su voto en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) el 5 enero de ese año, cuando el entonces presidente de la cámara, Juan Guaidó, aspiraba a ser reelegido.

Aquel día, tanto a Guaidó como a otro grupo de diputados opositores les impidieron el acceso a la sesión de la AN, mientras en su interior, la bancada chavista y un pequeño grupo de disidentes de la oposición, votaron como presidente del Parlamento a Luis Parra, quien había sido expulsado del partido Primero Justicia, fundado por el antichavista Henrique Capriles.EFE

dga/lb/nvm