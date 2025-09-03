The Swiss voice in the world since 1935

Partido venezolano denuncia ante comunidad internacional traslado de activistas presos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Caracas, 3 sep (EFE).- El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) llamó este miércoles a la comunidad internacional a pronunciarse sobre el caso de los activistas detenidos Roland Carreño y Freddy Superlano, quienes, denuncia, fueron trasladados hace «más de 72 horas» a un «paradero desconocido» desde su centro de reclusión en Caracas, un hecho que las autoridades no han confirmado aún.

«Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales y a los defensores de derechos humanos a alzar la voz», expresó VP en un mensaje publicado en X, en el que también alertó del caso del político José Riera, arrestado hace 40 días y quien la formación considera se encuentra en una situación de «desaparición forzada».

«Estos hechos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y demuestran que en Venezuela existe un patrón sistemático de persecución, tortura y desapariciones forzadas contra quienes pensamos distinto», sostuvo el partido.

Este lunes, VP dio a conocer, a través de redes sociales, el presunto traslado de Superlano y Carreño, sin que ninguna autoridad hubiese informado de esta medida.

Un día después, el martes, la activista Aurora Silva, esposa de Superlano, exigió en su perfil de X conocer las condiciones «físicas y mentales» de su pareja, así como las de Carreño.

Superlano fue detenido el 30 de julio de 2024, dos días después de los comicios presidenciales, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro, un resultado no reconocido por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ni por numerosos países, que insisten en que el verdadero vencedor fue Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado.

Por su parte, Carreño fue arrestado el 2 de agosto del año pasado, en el contexto de la crisis postelectoral que se desató en el país por la denuncia de fraude de la PUD en la proclamada victoria del chavismo.

Carreño ya había sido detenido antes, el 26 de octubre de 2020, acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra y excarcelado el 18 de octubre de 2023, tras un acuerdo firmado entonces entre el Gobierno y la PUD, en Barbados.

Según la organización Foro Penal, en Venezuela hay 816 presos políticos, pese a que el Gobierno niega que en la nación haya detenidos por estos motivos y asegura que cometieron delitos.EFE

dga/lb/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR