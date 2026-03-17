Partido venezolano denuncia suspensión de servicio de agua hace 11 días en región costera

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Caracas, 17 mar (EFE).- El partido Vente Venezuela (VV), que lidera María Corina Machado, denunció este martes la suspensión del servicio de agua en varios municipios del estado costero de Sucre (noreste), así como en parte de Anzoátegui y el insular Nueva Esparta, lo que ha obligado a los ciudadanos a recurrir a fuentes de agua no tratada.

«La situación que hoy sufren los ciudadanos de los municipios Sucre, Bolívar, Cruz Salmerón Acosta, parte del estado Nueva Esparta y Anzoátegui, ha escalado de la precariedad a la desesperación», señaló la formación en un comunicado publicado en X.

VV indicó que más de 11 días de «grifos secos» ha obligado a los ciudadanos a recurrir a fuentes de agua no tratada, con posibilidad de brotes epidemiológicos «que ya se están presentando», destinar recursos «inexistentes» al pago de camiones cisternas «con precios especulativo», así como ver paralizada su actividad educativa y económica por la falta de higiene básica.

Vente Venezuela exigió a las autoridades presentar un informe técnico real sobre el estado de las plantas de tratamiento y las estaciones de bombeo, así como un plan de contingencia para establecer rutas de distribución de emergencia que prioricen hospitales, centros de salud y comunidades vulnerables.

El domingo, la Alcaldía de Bolívar informó en una publicación en Instagram que recibió una nueva bomba para mejorar el abastecimiento de agua potable ante la «emergencia hídrica» que afecta al estado Sucre, mientras que el ayuntamiento de Cruz Salmerón Acosta señaló que avanza en la consolidación de una planta desalinizadora.

El fin de semana, el Ministerio de Atención a las Aguas aseguró que el suministro del servicio se «normaliza» en diversos sectores del estado Sucre, sin ofrecer mayores detalles.

De acuerdo a la ONG Observatorio de Ecología Política, la situación del agua en Sucre se generó por la obstrucción tras un derrumbe en el túnel de trasvase del embalse Turimiquire, por un sismo registrado en febrero pasado, lo que redujo «drásticamente» el caudal que provee agua en esta región y en Nueva Esparta.

Usuarios en redes sociales han reportado protestas de ciudadanos afectados por la escasez de agua en esta región de Venezuela. EFE

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