Partido venezolano denuncia uso de aplicación del Gobierno como «herramienta de represión»

1 minuto

Caracas, 12 nov (EFE).- El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) denunció este miércoles el uso de la aplicación gubernamental VenApp como «herramienta de represión», aunque esta red social fue creada en 2022 con el objetivo de recibir denuncias sobre problemas cotidianos dentro de las comunidades, como fallas en los servicios públicos.

En su cuenta de X, el partido consideró que, a través de esta aplicación, se pretende «aumentar la vigilancia y control ciudadano», ya que, añadió, «insta a vecinos a reportar».

El pasado 20 de octubre, el presidente Nicolás Maduro pidió crear una aplicación en la que participe la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para que el pueblo pueda reportar «todo lo que ve, todo lo que oye» las 24 horas del día e indicó que se debe desarrollar dentro del sistema VenApp.

PJ aseguró que con la aplicación se «pide que informen sobre ‘personas sospechosas’, drones o conductas inespecíficas que puedan interpretarse como oposición» al Gobierno y se «activa así un sistema de informantes digitales».

Varias organizaciones, entre ellas VEsinFiltro, consideraron la aplicación como un «nuevo mecanismo de vigilancia» y han alertado sobre las «sostenidas intenciones de la Administración de Nicolás Maduro de promover la delación como fórmula de persecución, censura y control social». EFE

rbc/lb/pddp