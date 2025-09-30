Partido venezolano dice que estado de conmoción exterior es «excusa» para más «represión»

2 minutos

Caracas, 30 sep (EFE).- El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) consideró este martes que el decreto de conmoción exterior -un tipo de estado de excepción que, según la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, firmó Nicolás Maduro- es una «excusa» para «justificar más represión» en Venezuela.

A su juicio, el país suramericano vive desde «hace años» un «estado de excepción permanente que solo ha servido para perseguir, encarcelar y silenciar» a quienes piensan «distinto», según una publicación de PJ en X.

El partido reiteró que el 28 de julio de 2024, día que se celebraron las presidenciales, «marcó un mandato» de «sacar» al Gobierno de Maduro y «abrir paso a una Venezuela de justicia, paz y prosperidad», pese a que el líder chavista fue proclamado mandatario reelecto por el ente electoral, un resultado que la mayor coalición opositora considera fraudulento.

Este lunes, Maduro informó que se inició un proceso de consultas sobre el estado de conmoción exterior, luego de que la vicepresidenta ejecutiva asegurara que el mandatario firmó el decreto ante las que denuncia como «amenazas» de EE.UU., que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas denuncia como un plan para provocar un «cambio de régimen».

La funcionaria explicó que este decreto le da «poderes especiales» a Maduro para «actuar en materia de defensa y seguridad» en caso de que EE.UU. agreda a Venezuela.

La ONG venezolana Acceso a la Justicia pidió este lunes que el Gobierno de Venezuela publique «de manera inmediata» el decreto de conmoción exterior para que los ciudadanos tengan conocimiento sobre su alcance.

«El estado de conmoción exterior, al tratarse de un estado de excepción, implica la restricción de garantías a ciertos derechos, por lo que es importante que se produzca de manera inmediata su difusión en Gaceta Oficial, a fin de que la ciudadanía conozca su contenido», señaló la organización en una publicación en X.EFE

rbc/av