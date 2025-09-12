The Swiss voice in the world since 1935

Partido venezolano exige liberación de su activista Luis Somaza, detenido hace siete meses

Caracas, 12 sep (EFE).- El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) exigió este viernes la liberación «inmediata e incondicional» de su activista político Luis Somaza, cuando se cumplen siete meses de lo que considera una «injusta detención».

«Luis Somaza es inocente, es un preso político y no está solo. Su causa es la de millones que soñamos con una Venezuela libre, justa y democrática», expresó VP en su cuenta de X.

A juicio del partido, el encarcelamiento del político forma parte de un «patrón de persecución y represión» que, considera, «ha impuesto» el Gobierno de Nicolás Maduro «contra quienes piensan distinto».

«Por cada día que mantengan a Somaza preso, más fuerte se hace nuestra convicción de luchar hasta verlo libre», agregó VP.

El pasado 14 de febrero, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, confirmó la detención de Somaza, dos días después de que la familia y VP denunciaran su arresto.

Cabello lo llamó «delincuente» y lo acusó de supuestamente controlar y manejar dinero de ONG de los opositores Juan Guaidó y Leopoldo López.

Un día antes, informó sobre una investigación del financiamiento de la Usaid (siglas en inglés de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), luego de que el chavismo denunciara una presunta trama de «corrupción» de ONG y opositores con estos fondos.

De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 823 presos políticos, la mayoría detenidos tras las presidenciales de julio del año pasado, en las que el ente electoral -controlado por el chavismo- proclamó como ganador a Maduro, pese a las denuncias de «fraude» de la mayor coalición opositora, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática.

Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por razones políticas, sino que, aseguran, cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores. EFE

