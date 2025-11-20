Partido venezolano informa de liberación de político que tiene medidas cautelares de CIDH

2 minutos

Caracas, 20 nov (EFE).- El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) informó este jueves de la excarcelación de Macario González, exdiputado y militante de Voluntad Popular (VP), luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgara medidas cautelares, que se extienden a su familia.

«Celebramos la excarcelación de Macario González, exalcalde de Iribarren y dirigente de (la región de) Lara (oeste), quien pasó meses injustamente detenido por el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia)», señaló la formación en una publicación en X.

PJ dijo que no se puede normalizar que en Venezuela se siga deteniendo y liberando «arbitrariamente» a ciudadanos por razones políticas.

El partido político sostuvo que cada excarcelación recuerda que todavía hay «presos de conciencia, procesos irregulares y un patrón sistemático de persecución».

El miércoles, la CIDH anunció que otorgó medidas cautelares a favor de González, de 73 años, así como del excandidato presidencial Enrique Márquez, Merys Torres de Sequea y Ana Zoris Gutiérrez Torres por considerar que están en una situación «de gravedad y urgencia».

La CIDH señaló que se desconocía el paradero del exdiputado desde el mes de septiembre, cuando fue detenido.

También destacó que familiares y representantes enfrentan la «imposibilidad» de «activar acciones internas efectivas» para proteger sus derechos.

La ONG Foro Penal contabiliza, hasta el 10 de noviembre, un total de 882 presos políticos en el país y reporta que «se desconoce el paradero» de 59 personas.

El Gobierno de Nicolás Maduro y también el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que -aseguran- cometieron delitos. EFE

sc/lb/rrt