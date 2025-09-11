The Swiss voice in the world since 1935

Partido venezolano pide incluir al Cartel de los Soles como grupo terrorista en lista UE

Caracas, 11 sep (EFE).- El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) apoyó este jueves que la Eurocámara urgiera a que se incluya en la lista de la Unión Europea de grupos terroristas al Cartel de los Soles, una presunta organización criminal que Estados Unidos asegura lidera el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y vincula al narcotráfico.

«Esta decisión envía un mensaje claro a quienes hoy utilizan el narcotráfico como fuente de financiamiento para el terrorismo de Estado», manifestó VP en su cuenta de X.

Asimismo, indicó que «el mundo libre no tolerará que los criminales sigan atentando contra la seguridad de Venezuela, Colombia y de Latinoamérica».

«Seguiremos emplazando a las democracias del mundo y organismos multilaterales a que señalen, persigan y sancionen con todo el peso de las leyes internacionales a estas bandas criminales que tanto daño hacen a nuestro país y al mundo», señaló la formación opositora.

Por su parte, el partido Vente Venezuela, liderado por la opositora María Corina Machado, dijo que «Europa debe ser un aliado clave en esta lucha» y que «las organizaciones terroristas son un peligro para Occidente», en respuesta al pronunciamiento del Parlamento Europeo (PE).

El PE urgió este jueves al Consejo de la Unión Europea (los países) y a la alta representante comunitaria para la Política Exterior, Kaja Kallas, a actualizar la lista de organizaciones terroristas reconocidas por la UE e incluir al Cartel de los Soles.

Los eurodiputados justifican su petición señalando «la proliferación de la delincuencia organizada y la actividad terrorista en las regiones fronterizas de Colombia con Venezuela» que, afirman, «se han convertido en corredores para el tráfico de drogas, el contrabando de armas y el lavado de dinero, a menudo facilitados por estructuras transnacionales» que amenazan la soberanía colombiana y la estabilidad regional.

Por ello, proponen agregar a la lista europea de organizaciones terroristas al conocido como Cartel de los Soles, una organización relacionada con el narcotráfico en Venezuela que el Gobierno de Donald Trump pretende combatir con el reciente envío de un gran contingente militar al Caribe, lo que ha aumentando la tensión con Caracas.

Para Maduro, Estados Unidos intenta promover un «relato sucio» contra las autoridades de su país y de llevar al pueblo estadounidense a una «guerra en Suramérica» para, aseguró, propiciar un «cambio de régimen» y «robarle el petróleo, el gas y el oro» a Venezuela. EFE

rbc/psh

