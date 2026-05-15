Partidos lusos vuelven a pedir respuestas al Gobierno por uso de base de Lajes por EE.UU.

3 minutos

Lisboa, 15 may (EFE).- Los partidos de oposición en Portugal pidieron este viernes al Gobierno que dé más explicaciones sobre la autorización a Estados Unidos de usar la base aérea militar de las Lajes, en Azores, después de que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijera que les habían dejado usarla sin preguntar antes.

Las afirmaciones que han causado un gran revuelo en Portugal, y que el propio Ejecutivo luso ha desmentido, se realizaron durante una entrevista al canal Fox News este jueves, en la que Rubio aseguró que Portugal era «de gran ayuda».

«(…). Siendo justos, hay países en la OTAN que nos fueron de gran ayuda, como por ejemplo Portugal. Dijeron ‘sí’ antes siquiera de que les dijéramos cuál era la pregunta», aseguró Rubio.

Tras estas declaraciones, el Gobierno de centroderecha portugués publicó un comunicado en el que aseguró que la petición de Estados Unidos de usar la base de las Lajes «solo se realizó tras el ataque a Irán» y que Portugal «solo lo autorizó con condiciones».

«La declaración del secretario de Estado Marco Rubio no se aplica, pues, en absoluto a Portugal y no sabemos si se aplica a algunos de los otros países a los que se refirió» en la entrevista, argumentó la cartera diplomática.

En una anterior comparecencia ante el Parlamento, el 7 de abril, el ministro de Exteriores portugués, Paulo Rangel, había detallado que el arreglo con EE.UU. sobre la utilización de la base militar contempla «la respuesta a un ataque concreto de acuerdo con el principio de proporcionalidad y la necesidad, sin tener como objetivo infraestructuras civiles».

Esta respuesta no ha sido suficiente para los partidos portugueses, entre ellos el Partido Socialista (PS, tercera fuerza en el Parlamento), que este viernes ha anunciado que va a solicitar que Rangel vuelva a comparecer ante el Parlamento para aclarar la situación al considerar que han colocado al país ante «una humillación a escala planetaria».

«El país vivió, desde aquel momento, agachado, en cuclillas, y esto es particularmente grave, y por eso el Partido Socialista llamará al ministro Paulo Rangel a la Comisión de Negocios Exteriores», expuso hoy a los periodistas el líder parlamentario socialista, Eurico Brilhante Dias.

El líder del ultraderechista Chega (segunda fuerza parlamentaria), André Ventura, defendió por su parte que «ser aliado no es tener barra libre para su uso, y los estadounidenses, como los otros, no pueden usar y abusar el territorio portugués como quieran y cuando quieran».

Del Bloco de Esquerda, partido que presentó hace un mes una denuncia contra el Gobierno ante la Fiscalía por haber permitido el uso de la base de Azores por parte de Estados Unidos, Fabian Figueiredo planteó que esperan que la Fiscalía General «esté atenta» y pida información al Ejecutivo.

Además, el Partido Comunista Portugués propuso crear una comisión parlamentaria de investigación.

El Ejecutivo de Portugal ha mostrado su rechazo a la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán, y ha insistido en que la utilización por parte de aviones estadounidenses de las Lajes ha sido bajo un «cumplimiento escrupuloso de las normas legales y las reglas» fijadas en el acuerdo bilateral entre ambos países. EFE

cch/pcc