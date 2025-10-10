Partidos opositores venezolanos celebran el Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado

Caracas, 10 oct (EFE).- Partidos de la oposición venezolana celebraron el Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado este viernes a la líder opositora María Corina Machado, con el que, expresaron, también se reconoce la lucha por «la libertad» y por «un cambio» en el país suramericano.

A través de la red social X, el partido Primero Justicia (PJ) celebró el «reconocimiento mundial a la valentía de una mujer que nunca se ha rendido ante la dictadura y que ha defendido con firmeza la democracia, la libertad y los derechos de los venezolanos».

«Su voz representa la de millones que siguen resistiendo por un cambio real en Venezuela. Desde Primero Justicia, celebramos este homenaje a la lucha pacífica, cívica y moral de quienes no claudican ante el autoritarismo», agregó.

Por su parte, Voluntad Popular (VP) señaló que hoy el mundo reconoce lo que los venezolanos, aseguró, «tantas veces» han «sido testigos: que la lucha por la libertad de Venezuela es una lucha por la paz».

«Este premio es también del pueblo venezolano, que ha resistido con coraje, dignidad y fe. De cada madre que llora a su hijo preso o exiliado. De cada joven que no se rinde. De cada venezolano que, dentro o fuera del país, sigue creyendo que la libertad vale la pena. Este Nobel es el reconocimiento al bravo pueblo que no se dejó quebrar por el miedo. Que ha mantenido viva, a pesar de todo, la llama de la libertad que (Simón) Bolívar encendió hace más de dos siglos», expresó.

Según el partido, este premio «anuncia el amanecer de una nueva era», la que describió como «la victoria del bien sobre el mal, de la verdad sobre la mentira, de la decencia sobre la corrupción, de la democracia sobre la dictadura».

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció este viernes que Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

Según un vídeo compartido por el equipo de prensa de Machado, que muestra al opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024, hablando por teléfono en altavoz, la exdiputada aseguró estar «en shock».

«¿Pero qué es esta vaina? ¡O sea, no puedo creer esto!», expresó.

La opositora permanece en la clandestinidad dentro de su país desde su última aparición en público, el pasado 9 de enero, cuando encabezó una protesta en Caracas para defender el reclamado triunfo de González Urrutia en las presidenciales de 2024, en la víspera de la toma de posesión de Maduro, proclamado ganador de esos comicios por un organismo electoral controlado por funcionarios afines al chavismo. EFE

