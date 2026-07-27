Partidos venezolanos valoran designación de Figuera para impulsar diálogo con el chavismo

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(Actualiza con comunicado de partido Primero Justicia)

Caracas, 27 jul (EFE).- Los partidos opositores venezolanos Un Nuevo Tiempo (UNT) y Primero Justicia (PJ) valoraron este lunes la designación de Dinorah Figuera y de una comisión mixta integrada por la Asamblea Nacional electa en 2015 para impulsar un proceso de diálogo con el Parlamento actual, controlado por el chavismo, que empezará el próximo 1 de agosto.

UNT, a través de un comunicado publicado en X, puso al servicio de ese «esfuerzo nacional», coordinado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, su militancia, sus equipos técnicos y su experiencia institucional.

La formación considera que es indispensable relanzar una gran alianza democrática que reúna a todas las fuerzas políticas, sociales, gremiales, empresariales, sindicales, académicas, estudiantiles y ciudadanas «comprometidas con la restitución del orden constitucional y la reconstrucción del país».

En ese esfuerzo, prosiguió, tienen espacio lo partidos políticos que conforman la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora de Venezuela.

«La unidad no exige uniformidad, exige coincidencia en los principios fundamentales, respeto entre los distintos actores y voluntad de actuar coordinadamente para alcanzar los objetivos superiores de la nación», sostuvo.

Igualmente, UNT señaló que la reinstitucionalización del país comienza necesariamente con la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por rectores afines al chavismo- «independiente, equilibrado, profesional y confiable», capaz de garantizar procesos electorales transparentes, auditables y verificables.

Por su parte, Primero Justicia reconoció en esta iniciativa una «oportunidad histórica» para avanzar hacia elecciones presidenciales para recuperar la democracia «a través del rescate de la soberanía popular».

La formación reafirmó su compromiso con los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia y expresó su apoyo a la Asamblea Nacional de 2015 como «última institución democrática electa del país».

«Sabemos que sabrán asumir esta responsabilidad con firmeza, prudencia y un profundo sentido de país», apuntó.

Figuera encabeza un sector de la oposición venezolana que defiende la legitimidad de la Asamblea Nacional elegida en 2015, apoyada por el Gobierno de Estados Unidos.

El domingo, Machado y González dijeron que esperan que este diálogo logre, entre otros objetivos, un «cronograma electoral presidencial oportuno».

En un comunicado, aseguraron que evaluarán ese proceso «con base en logros concretos y verificables: la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones, un cronograma electoral presidencial oportuno y el pleno respeto a la soberanía popular».

Además, aclararon que no participaron en el «diseño, construcción y funcionamiento» de esa vía de diálogo.

Figuera afirmó el jueves que Machado «es muy importante en este proceso», mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que puede tener un rol en la «reconciliación» del país suramericano. EFE

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