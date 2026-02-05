Pasa a Cámara Alta proyecto que fija edad de jubilación a trabajadores públicos paraguayos

Asunción, 5 feb (EFE).- La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó y envió este martes para continuar su trámite en la Cámara Alta un proyecto de ley que establece una edad mínima de retino ordinaria de 57 años para trabajadores del sector público, en medio de manifestaciones de cientos de personas afuera del Congreso que exigen mayores aportes del Estado a esta caja jubilatoria.

En una sesión extraordinaria, con 41 a favor, en su mayoría del gobernante Partido Colorado, la Cámara Baja dio paso con modificaciones al proyecto de ley que «establece medidas para la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público», conocida como «caja fiscal», y lo remitió a la Cámara de Senadores.

La reforma, propuesta en diciembre pasado por el Ejecutivo del presidente paraguayo, Santiago Peña, obtuvo media sanción sin la presencia de varios diputados de la oposición que abandonaron la sala tras solicitar la postergación del tratamiento de la iniciativa.

El proyecto establece un «requisito mínimo de retiro» ordinario a los 57 años de edad con un aporte mínimo de 25 años y una jubilación extraordinaria a los 55 años y un aporte mínimo de 30 años para los sectores del magisterio nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales, detalló en el debate la diputada colorada Cristina Villaba.

Para el caso de los policías y militares, explicó la diputada, el retiro será a una edad mínima 57 años y con 25 años de aportes.

Villaba indicó que el Ejecutivo impulsa la reforma para darle una «sostenibilidad financiera» a la caja fiscal, ante un déficit que alcanzó en 2025 los 380 millones de dólares.

El magisterio nacional, los docentes universitarios, militares y policías no requerían una edad mínima de jubilación.

Por su parte, el diputado opositor Diosnel Aguilera criticó que la reforma «no solo es insensible, sino inmoral y violatoria de la constitución», al destacar que se afectan derechos adquiridos por los trabajadores del sector público. Además, instó al Estado a aumentar sus aportes a la caja fiscal.

«En el caso del servidor público, el Estado se desentendió siempre de su rol de empleador. Y la falta de pago del aporte patronal se representa ahora como el déficit de la caja fiscal», sostuvo el legislador.

El Ejecutivo presentó el proyecto de reforma el 30 de diciembre a la Comisión Permanente del Congreso, que sesiona durante el receso, y planteó la determinación de una edad mínima de jubilación extraordinaria a los 57 años y la ordinaria a los 62 años para los funcionarios del magisterio, docentes universitarios, magistrados judiciales, policías y militares.

Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, la caja fiscal contaba para diciembre de 2023 con un total de 232.631 aportantes, y con 74.339 personas beneficiarias de una jubilación.

En el sistema de seguridad social paraguayo aproximadamente el 23 % de los aportes provienen de la caja fiscal del sector público y más de 73 % del Instituto de Previsión Social (IPS) en el que cotiza el sector privado.EFE

