Pasada de moda, la otrora próspera industria textil de Bangladés sufre despidos masivos

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«Tengo tres meses de embarazo. No es posible encontrar un nuevo trabajo», se queja Mosammat Aklima luego de enterarse de que era una de los miles de trabajadores despedidos de la otrora boyante industria textil de Bangladés, ahora pasada de moda.

La noticia comunicada por mensaje de texto aquella tarde de julio puso fin a ocho años de empleo en la fábrica Lithe Garments, una de las principales del corazón industrial de este país asiático que por décadas fue proveedor de prendas de vestir para almacenes de todo el mundo.

Aklima, de 27 años, fue una de las 3.000 personas despedidas de un solo golpe, una señal de las dificultades que atraviesa la industria debido a la desaceleración de las exportaciones, la débil demanda de los clientes y la fuerte competencia de sus rivales, India y Vietnam.

«Ahora voy a echar mano de mis ahorros y pedir algo de dinero prestado. No sé qué vendrá después», aseguró a la AFP en Gazipur, el centro textil bangladesí.

Aklima ganaba 250 dólares al mes, algo parecido a su esposo, quien trabaja en otra fábrica de ropa. Con su despido, su hijo y sus padres ancianos dependen ahora de un solo salario.

Estos recortes son parte de una recesión más amplia en una industria que representa alrededor del 80% de los ingresos por exportaciones de Bangladés.

Alrededor de 400 de las aproximadamente 4.000 fábricas textiles del país han cerrado en los últimos dos años, con decenas de miles de empleos eliminados, según la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Bangladés (BGMEA).

– «Perder competitividad» –

Los cierres han avivado la preocupación por el futuro de un sector que emplea a más de 4,5 millones de personas, en su mayoría mujeres.

Si bien los aranceles de Estados Unidos son similares para los exportadores de prendas de vestir de toda Asia, los analistas señalan que Bangladés enfrenta un mayor desafío en Europa, su principal mercado, donde India y Vietnam han ganado terreno gracias a los acuerdos de libre comercio.

La presión podría intensificarse, ya que Bangladés está a punto de perder el acceso preferencial al mercado sin aranceles del que goza en Europa y otros países, debido a que su estatus como país menos desarrollado está programado para expirar en 2029.

«Si Bangladés no logra firmar acuerdos de libre comercio tras el fin del régimen comercial preferencial, el país podría correr el riesgo de perder competitividad», señaló Selim Raihan, profesor de la Universidad de Daca.

Las importaciones de prendas de vestir de la Unión Europea cayeron los primeros cinco meses del año, y las procedentes de Bangladés registraron la bajada más pronunciada entre los principales proveedores, según datos oficiales.

Los expertos señalan una débil demanda relacionada con los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, pero también las debilidades estructurales de esta nación del sur de Asia de 170 millones de habitantes.

La industria sigue centrada en productos de bajo margen, como camisetas y jeans, mientras que sus competidores se han desplazado hacia segmentos de mayor valor fabricados con fibra sintética.

Además, Bangladés, que obtuvo 39.000 millones de dólares por exportaciones de prendas de vestir en 2025, depende en gran medida del algodón importado y otras fibras, lo que eleva los costos.

– «Nos quedamos estancados» –

«Nos hemos expandido sin planificación y sin consolidar la infraestructura», dijo Mohiuddin Rubel, fundador y director ejecutivo de Apparel Voice, un grupo de investigación y apoyo al sector.

«Nos quedamos estancados en los productos básicos», señaló, al agregar que Bangladés no había aprovechado plenamente las oportunidades en el ámbito de los uniformes militares y la ropa médica.

La investigación también sigue siendo limitada, mientras que la automatización está transformando las líneas de producción de sus competidores.

En esa línea, a los defensores de los derechos laborales también les preocupa que los avances tecnológicos puedan afectar las cifras de empleo.

«No hemos visto ninguna política gubernamental integrada para gestionar esta transición en el sector manufacturero», señaló Syed Sultan Uddin Ahmed, director ejecutivo del Instituto de Estudios Laborales de Bangladés.

Para los trabajadores, sin embargo, los planes a largo plazo ofrecen poco consuelo inmediato.

Begum, quien no reveló su nombre de pila, dice a la AFP que muchas fábricas en Gazipur la han rechazado a pesar de tener experiencia en costura y dobladillos.

Tuvo que regresar a su pueblo natal en el norte del país para traer alimentos a su familia: «No sé qué pasará», lamenta.

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