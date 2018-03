(it)

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

'Prix de Lausanne' a Canadiense 05 de febrero de 2018 - 09:21 El canadiense Shale Wagman, de 17 años, recibió el principal galardón del Concurso Internacional de Ballet 'Prix de Lausanne', así como el premio artístico. Es uno de los ocho bailarines que recibieron una beca para una de las 72 escuelas de ballet asociadas al evento. Los otros siete ganadores tienen entre 15 y 18 años y proceden de Corea del Sur (dos bailarines), China (dos), Brasil, Paraguay y Estados Unidos. El jurado, formado por personalidades del mundo de la danza, estuvo presidido por Ted Brandsen, director artístico del HET Ballet Nacional de los Países Bajos. Unos 74 candidatos compitieron en esta 46ª edición de la competencia. El jurado siguió su actuación durante cinco días de clases, ensayos y actuaciones, tanto clásicas como contemporáneas. La competencia se celebró en el Teatro Beaulieu de Lausana, y también se transmitió en vivo en línea.