Pashinián, entre los cinco líderes más favoritos de los rusos pese a tensiones con Moscú

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Moscú, 22 may (EFE).- El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, se encuentra entre los cinco líderes de países exsoviéticos en los que más confían los rusos, pese a las actuales tensiones entre Moscú y Ereván, según la encuestadora estatal rusa VTsIOM.

De acuerdo con un sondeo, el primer lugar en la lista lo ocupa el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, en el que confían el 75 % de los encuestados.

Le siguen los mandatarios de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev (25%), de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev (8%), y Pashinián, con un 7 %.

En los líderes de Azerbaiyán, Georgia y Kirguistán confían un 5 % de los rusos, y en los dirigentes de Turkmenistán, Tayikistán y Moldavia, un 4 %.

La encuesta pone de manifiesto que entre los jóvenes, la popularidad de Pashinián alcanza un 16%, mientras que entre los rusos de más edad se fía de su política solo un 1%.

Las autoridades rusas advirtieron hoy que Armenia no sólo tiene problemas con las flores, cuya exportación al mercado ruso fue suspendido este viernes, sino también con frutas y verduras, en medio de las tensiones políticas entre el Kremlin y Pashinián, quien buscará la reelección en los comicios parlamentarios del 7 de junio.

Mientras, la Duma o cámara de diputados de Rusia acusó este viernes al primer ministro armenio de llevar a cabo una política inamistosa con Moscú.

El propio Pashinián aseguró hoy que su país no se verá arrastrado a una «campaña antirrusa» y calificó a Rusia de una superpotencia.

A la vez, reiteró que el país caucásico se guiará por sus intereses, sin menoscabar los de Rusia o enemistarse con Moscú. EFE

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