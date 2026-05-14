Pashinián acusa a la oposición armenia de crear tensión en relaciones entre Ereván y Moscú

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Tiflis, 14 may (EFE).- El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, acusó este jueves a la oposición del país caucásico de intentar crear tensión en las relaciones entre Ereván y Moscú.

«Lo hacen todo para provocar una escalada (…) pero eso no va a ocurrir», dijo Pashinián, citado por la agencia Armenpress.

Agregó que Armenia no está «al mismo nivel» que Rusia para entrar en discusiones con Moscú ya que es un «país pequeño».

Además, recordó que Armenia es miembro de pleno derecho de la Unión Económica Euroasiática (UEE), un bloque liderado por Rusia.

Pashinián tachó de «provocaciones» las declaraciones de los opositores sobre los problemas que le puede crear Moscú a Ereván en caso de que las relaciones empeoren.

Asimismo, aseguró que Armenia no tiene planes de sumarse a las sanciones occidentales contra Rusia, pero tampoco participará en esquemas para la evasión de las restricciones.

El primer ministro negó que las próximas elecciones parlamentarias tengan un «trasfondo geopolítico», en referencia al acercamiento a la Unión Europea, y aseguró que lo único que hace el país es «equilibrar» su política exterior «sin conspirar» contra nadie.

Esta semana, el presidente del Parlamento armenio, Alen Simonián, ya declaró que Armenia no tenía planes de divorciarse de Rusia, después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, recomendara a Ereván decidirse si quiere seguir en la Unión Económica Euroasiática o piensa ingresar en la Unión Europea, para proceder a un «divorcio civilizado».

El propio Pashinián afirmó este lunes que no ha llegado el momento para que su país elija entre el ingreso en la Unión Europea y la continuidad de permanencia en la UEE.

Pashinián aseguró que no busca polemizar sobre el asunto y por el momento parte de que Armenia es miembro de pleno derecho del bloque postsoviético.

Armenia, cuyas relaciones con Rusia se deterioraron después de la guerra en Nagorno Karabaj en 2020, acogió la semana pasada su primera cumbre con la UE, así como la octava reunión de la líderes de la Comunidad Política Europea.

A la vez, las autoridades armenias han afirmado en numerosas ocasiones no tener planes de perjudicar a Rusia mientras tratan de diversificar su política exterior.EFE

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