Pashinián asegura que Armenia no se verá arrastrada a una confrontación con Rusia

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Tiflis, 15 abr (EFE).- Todos los intentos de arrastrar a Armenia a una confrontación con Rusia van a fracasar, aseguró este miércoles el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, al intervenir en el Parlamento del país caucásico.

«Todo intento de arrastrarnos a una confrontación con Rusia, ya sea económica o política, fracasará. Nos guiamos por los intereses de nuestro país y mantener buenas relaciones con Rusia forma parte de ello», dijo el jefe de Ejecutivo.

Pashinián hizo estas declaraciones después de una visita a Rusia que tuvo lugar el pasado 1 de abril y que fue muy comentada por la prensa por la reunión que mantuvo el líder armenio con el presidente ruso, Vladímir Putin, en la que parecieron surgir varios desacuerdos entre ambos dirigentes.

El primer ministro armenio negó estas informaciones y aseguró que su visita fue «muy exitosa».

«Mantuvimos conversaciones extensas y detalladas y alcanzamos acuerdos estratégicos para profundizar la cooperación en diversos ámbitos y cuyos frutos se verán pronto», prometió.

En este sentido, afirmó que los que quieren socavar la amistad armenio-rusa son «simplemente unos agentes extranjeros».

Las relaciones entre Armenia y Rusia sufrieron un revés en 2020, cuando empezó una guerra en la región de Nagorno Karabaj, territorio azerbaiyano poblado históricamente por armenios, que había declarado su independencia tres décadas atrás.

Los armenios perdieron en esta guerra, en la que su enemigo, Azerbaiyán, contó con el apoyo de Turquía, y más tarde, en 2022, Ereván se dirigió a un bloque militar postsoviético liderado por Rusia para denunciar incursiones azerbaiyanas en su territorio, pero no recibió apoyo.

Desde entonces, las relaciones entre las partes comenzaron a cambiar, aunque Rusia sigue siendo el principal socio comercial de Armenia, que ha reiterado en numerosas ocasiones el deseo de mantener los estrechos vínculos con Moscú al tiempo de desarrollar buenas relaciones con otros países. EFE

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