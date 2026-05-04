Pashinián destaca importancia de cooperación regional al dar por concluida la cumbre CPE

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Ereván, 4 may (EFE).- El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, destacó este lunes la importancia de la cooperación regional para la seguridad y la estabilidad al dar por concluida la octava cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), que reunió a medio centenar de líderes en la capital armenia.

«Las conversaciones de hoy confirman que, ante los crecientes desafíos que afronta el mundo, son necesarios un diálogo sincero y decisiones prácticas para extender la paz y la estabilidad a todas las regiones», dijo Pashinián en rueda de prensa al término de la cumbre.

En este sentido, se refirió al proceso de normalización de las relaciones entre Armenia y Turquía, y, por otra parte, con Azerbaiyán.

La apertura de las fronteras entre estos tres países, agregó, «no solo beneficiará a la región», sino que facilitará la conectividad y la cooperación en el espacio europeo y más allá.

En este sentido, celebró la participación en el evento del vicepresidente turco, Cevdet Yilmaz, así como la asistencia remota del mandatario azerbaiyano, Ilham Aliyev.

«La cumbre confirmó que la CPE no es solo un formato para el diálogo, sino también una plataforma para generar confianza y dar forma a una agenda europea más coordinada y orientada al futuro junto con socios afines», concluyó.

Pashinián también le deseó suerte al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, en la organización de la próxima cumbre de la Comunidad Política Europea en su país. EFE

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