Pashinián gana las elecciones legislativas armenias, según lossondeos a pie de urna

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Ereván, 7 jun (EFE).- El partido Contrato Civil del primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, habría ganado las elecciones parlamentarias celebradas este domingo, según los sondeos a pie de urna.

Unas encuestas otorgan a Contrato Civil la mayoría absoluta, mientras otros una victoria por unos pocos puntos por delante del principal partido opositor, Armenia Fuerte, liderado por el arrestado empresario ruso-armenio, Samvel Karapetián, según informan medios locales.EFE

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