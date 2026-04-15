Pashinián llama a no votar a la «fuerza tricéfala de la guerra» en las elecciones de junio

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Tiflis, 15 abr (EFE).- El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, llamó este miércoles a los armenios a no votar a la «fuerza tricéfala de la guerra», en alusión a los tres partidos de la oposición que se medirán con el oficialista Contrato Cívico en las elecciones parlamentarias del 7 de junio.

«No creo que nuestra gente tenga motivo alguno para votar por esta fuerza tricéfala de la guerra. Al contrario, tienen muchos motivos para no hacerlo. Votar por cualquiera de esos partidos significa votar contra sí mismos», dijo el primer ministro al intervenir en el Parlamento armenio.

Según Pashinián, las tres fuerzas que harán frente a Contrato Cívico están relacionadas de una forma u otra con los dirigentes que tuvo Armenia antes de 2018, cuando el poder cambio a consecuencia de una «revolución de terciopelo».

La llegada al poder de cualquiera de estas fuerzas llevará sin falta a una nueva guerra en la región, opinó el político, en alusión al desacuerdo entre el Gobierno actual y la oposición acerca de la política exterior armenia, sobre todo en lo que respecta a las relaciones con Azerbaiyán y Turquía.

La oposición critica activamente la acelerada normalización de Armenia con sus vecinos túrquicos después de que Ereván perdiera el control sobre el territorio de Nagorno Karabaj en una guerra en la que Azerbaiyán fue apoyado por Turquía.

El Gobierno, por su parte, asegura que, en las condiciones actuales, la paz con sus vecinos permite al país cerrar una larga etapa de lucha por la supervivencia para abrir una de desarrollo y prosperidad.

Según una encuesta publicada la semana pasada, el partido del primer ministro armenio lidera los sondeos de intención de voto de cara a las elecciones del 7 de junio, con el 24,3 % de los votos.

Le sigue el partido Armenia Fuerte del encarcelado empresario armenio-ruso Samvel Karapetián, con el 13,4 % de los votos.

En el tercer lugar se sitúa Armenia Próspera del empresario Gagik Tsarukián y, en el cuarto, el bloque Armenia del expresidente Robert Kocharián (5,5%).

La intención de participar en las próximas elecciones legislativas la proclamaron el 51,9 % de los armenios.

Los sondeos muestran que los jóvenes son los que menos interés han mostrado en la vida política del país, por lo que la campaña electoral en marcha se centra, en gran medida, en la captura del voto de la juventud. EFE

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