Pashinián y Erdogan debaten asuntos bilaterales en vísperas de elecciones armenias

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Tiflis, 3 jun (EFE).- El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, conversó por teléfono con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para abordar “asuntos bilaterales” en el marco de un proceso de normalización de las relaciones entre las partes y en vísperas de las elecciones parlamentarias de la nación caucásica.

“El primer ministro felicitó al presidente turco por la festividad de Eid al-Adha. El presidente Erdogan felicitó al primer ministro Pashinián por su 51 cumpleaños”, informó el Gobierno armenio en una nota oficial.

La conversación tuvo lugar a pocos días de unas decisivas elecciones parlamentarias en Armenia, en las que la victoria del partido de Pashinián, Contrato Cívico, sellaría la continuidad del curso para una mejora de los lazos con Turquía y el establecimiento de relaciones bilaterales.

Según el comunicado oficial, ambos mandatarios “intercambiaron puntos de vista sobre asuntos bilaterales y expresaron su satisfacción por la intensificación de los contactos”.

El vicepresidente turco, Cevdet Yilmaz, asistió el pasado día 4 en Armenia a la cumbre de la Comunidad Política Europea y celebró un encuentro bilateral con el primer ministro armenio, Nikol Pashinián.

En esa reunión se acordó restaurar conjuntamente el histórico puente medieval de Ani, en la frontera entre ambos países y que fue un cruce importante en la histórica ruta de la seda hacia Oriente.

Turquía fue uno de los primeros países en reconocer la república de Armenia al independizarse de la Unión Soviética en 1991, pero el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas quedó en suspenso debido a tensiones históricas y disputas sobre la línea fronteriza.

Uno de los puntos tradicionales de fricción es la negativa turca a reconocer como genocidio las masacres de armenios cometidas por el entonces Imperio otomano en 1915.

En 2008 hubo un primer amago de acercamiento que sólo se retomó tras la victoria militar azerbaiyana en Karabaj en 2020, con Ankara señalando su disposición a establecer plenas relaciones con Ereván, si Armenia firmaba la paz con Azerbaiyán.

En junio de 2025 el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, recibió al primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, en Estambul.EFE

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