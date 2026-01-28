Paso de Rafah se reabrirá el domingo para personas en dos sentidos, según fuente de la AP

El Cairo, 28 ene (EFE).- El cruce de Rafah, que une Egipto con la Franja de Gaza, reabrirá el próximo domingo para peatones y en sentido de entrada y salida del territorio palestino, indicó este miércoles a EFE en El Cairo una fuente de la Autoridad Palestina, dado que aún siguen los «trámites logísticos» para la reapertura.

El informante, que pidió el anonimato, aseguró que el paso se reabrirá «tanto para entrar como para salir» el próximo domingo, y que el retraso de la reapertura se debe a «los trámites logísticos», de los cuales no dio detalles, y porque el cruce «está completamente destruido».

Esta información coincide con la ofrecida hoy por medios árabes, como la saudí Al Arabiya.

Ayer, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la próxima apertura del paso de Rafah -que Israel cerró en mayo de 2024 cuando ocupó el lado palestino- tendrá lugar en exclusiva «bajo supervisión del Ejército (israelí) en ambos sentidos».

También ayer, la Comisión Europea explicó que «continúa a la espera» la misión comunitaria EUBAM Rafah para que ayude a gestionar el cruce de Rafah y asegurar el buen funcionamiento de ese paso y el respeto de las leyes internacionales.

La reapertura del paso estaba condicionada a la localización del último rehén israelí en Gaza, y aunque el Ejercito israelí anunció el lunes que identificó los restos del policía Ran Gvili, entregado por el grupo palestino Hamás, las autoridades en Israel no han confirmado todavía una fecha para la reapertura.EFE

