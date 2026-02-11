Passenger salta a los musicales como compositor de ‘El insólito peregrinaje de Harold Fry’

3 minutos

Raúl Bobé

Londres, 11 feb (EFE).- El cantante de indie-folk británico Passenger, conocido por éxitos como ‘Let Her Go’ (2012), ha dado el salto al mundo del teatro como compositor de la banda sonora de ‘El insólito peregrinaje de Harold Fry’, un nuevo musical que se ha inaugurado en el West End de Londres esta semana.

El majestuoso teatro Royal Haymarket de la capital británica acogió anoche la velada oficial de apertura de ‘The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry’, basada en la novela homónima de Rachel Joyce, adaptada primero al cine como ‘El viaje de Harold’ en 2013 y ahora como musical, de la mano de Mike Rosenberg (‘Passenger’).

Unos días antes, sobre esas mismas tablas, el cantante de 41 años interpretó en un concierto íntimo un repertorio con algunas de las canciones que conforman la banda sonora del musical -y otras que no llegaron a pasar el corte-, recogidas en su nuevo álbum ‘One for the Road’.

En este sentido, Passenger admitió que había sido un enorme reto pasar de componer partiendo de sí mismo a hacerlo para «poner música a los sentimientos de los personajes» de la obra y, haciendo gala de su vis cómica, advirtió que, pese a ser teatro musical, sus temas no son precisamente alegres: «Eso se lo dejo a Pharrell Williams», bromeó.

Una historia británica con mensaje universal

La obra sigue al pensionista Harold Fry -interpretado por Mark Addy, de ‘Juego de Tronos’-, en una peregrinación de punta a punta de Inglaterra con el objetivo de llegar a visitar a Queenie, una antigua amiga que se está muriendo de cáncer y está ingresada en un hospital a 800 kilómetros de la localidad en la que reside.

Si bien la ambientación del musical, así como las expresiones o los chistes en los diálogos son profundamente británicos, la historia que cuenta (y canta) habla de temas muy universales y humanos, como la amistad, el amor, las decisiones vitales o incluso el suicidio.

Harold atraviesa distintas ciudades del país, en las que conoce a múltiples personajes -y un adorable perro- que se van sumando a un viaje que también tiene parte de introspectivo y lo enfrentará contra sus propios fantasmas personales y familiares del pasado.

Esta evolución también se refleja en las 14 canciones del repertorio, que aunque mantengan la impronta ‘indie-folk’ de Passenger, incluyen odas a las zonas rurales; un tema plagado de palabras malsonantes, otros con tono más motivador o baladas desgarradoras.

En ‘The Letter’ (‘La carta’), una de las más emotivas del musical -y las lágrimas generalizadas en el público lo corroboran-, el jubilado canta con crudeza sobre el duelo por la muerte de un ser querido, de cómo su amiga Queenie le ayudó a superarlo y de no haber podido agradecérselo en su día.

‘The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry’ estará en el West End londinense durante tan solo once semanas, hasta el próximo 18 de abril, pero mientras tanto promete brindar al público una cantidad de risas y llantos a partes iguales y todo ello acompañado con unas actuaciones y una banda sonora sobresalientes. EFE

rb/vg/cg

(foto)