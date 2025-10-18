Patriarca de Jerusalén: Hablar de paz es «prematuro», antes hay que crear las condiciones

2 minutos

Ciudad del Vaticano, 18 oct (EFE).- El cardenal italiano Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, señaló este sábado que hablar de paz en Palestina resulta aún «prematuro» y que es imprescindible preparar primero las condiciones necesarias para que la reconciliación sea creíble.

«Antes de hablar de paz hay que crear las condiciones para la paz: nuestra generación, nosotros, debemos preparar las condiciones para que la próxima generación pueda hablar de paz de manera creíble», afirmó Pizzaballa en una conexión por video con el festival ‘¡Luce!’. que se celebra este sábado en Florencia (norte de Italia), según recogen medios locales.

El cardenal advirtió que «hablar de paz ahora no nos haría creíbles» si antes no se construye «un mínimo de confianza, una nueva narrativa» y se reconocen «los derechos básicos del pueblo palestino».

«En resumen, el camino es muy largo y se necesitará mucho tiempo, pero hay que empezar», sostuvo.

Pizzaballa aseguró que los primeros pasos ya se han dado, pero que ahora será fundamental ver si se tiene «la capacidad y el coraje suficientes para continuar con los pasos necesarios».

«La paz es una palabra exigente, lo he dicho muchas veces. El fin de la guerra no es el inicio de la paz», insistió.

A su juicio, tanto israelíes como palestinos «están profundamente divididos» y carecen de «un liderazgo carismático que los una», lo que dificulta cualquier avance hacia la paz: «Las autoridades religiosas siguen, no lideran ni orientan esta tendencia. Ese es el drama que estamos viviendo».

El cardenal expresó su esperanza de que la agresión militar haya terminado, pero recordó que «el conflicto no ha terminado porque las causas que lo alimentan siguen estando ahí».

En este sentido, advirtió que aunque se haya definido un alto el fuego, «queda por determinar qué ocurrirá después».

Pizzaballa lamentó que se haya dejado la narrativa «a los extremistas, a Hamás y a los colonos”, y que no se haya logrado «construir una cultura distinta».

«Ahora deberíamos volver a pensar. Todo esto no es posible sin un liderazgo con visión. Ese es uno de los problemas, un liderazgo tanto político como religioso que no veo en este momento. No quiero polemizar con nadie, ese no es el punto. Pero digamos que las cosas no cambian por sí solas, las cosas cambian si hay alguien que con visión las impulsa y sabe unir a sus respectivos pueblos», concluyó. EFE

csv/lar