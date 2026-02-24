Patricia Velásquez: «No pienso en los premios, pero aspirar a un Goya me conmueve»

Alida Juliani

Redacción internacional, 24 feb (EFE) .- Aunque no le gusta pensar en los premios, la cineasta costarricense Patricia Velásquez asegura que se siente conmovida con la nominación de ‘La piel del agua’ al galardón a Mejor Película Iberoamericana en los premios Goya que se entregarán el próximo domingo en Barcelona.

«Siento que he tenido buena estrella, la película ha sido bien recibida», asegura Velásquez en una entrevista telefónica con EFE, en los días previos a la celebración de la ceremonia de entrega de esos premios que otorga la Academia del cine español.

‘La piel del agua’ compite en la categoría de mejor filme iberoamericano con ‘La misteriosa mirada del flamenco’ (Chile), de Diego Céspedes; ‘Un poeta’, de Simón Mesa Soto (Colombia); ‘Belén’, de Dolores Fonzi (Argentina), y ‘Manas’, de Marianna Brennand (Brasil).

«Ha sido una gran alegría», remarca sobre la candidatura al premio, que considera un «gran reconocimiento al esfuerzo de muchas personas» que trabajaron en ella.

Sobre todo teniendo en cuenta que fue una película «particularmente difícil de hacer», porque consiguieron los fondos en pandemia y «realmente fue complicada de filmar», al tener que posponer el rodaje a medida que iban cayendo enfermas algunas de las personas del equipo.

«La estuvimos filmando prácticamente a lo largo de un año, fue una locura», recuerda la directora.

La familia y el agua, temas recurrentes

‘La piel del agua’ cuenta la historia de Camila (Ariana Chaves), una adolescente cuya vida cambia cuando su madre, con la que vive, sufre un accidente de tráfico que la deja en coma y se ve obligada a convivir con su padre y su nueva familia.

«Casi todas las películas que hago son sobre la familia, es un tema que me interesa, que marca en la vida», señala Velásquez, que explora en la cinta cómo es la relación entre padres e hijos, sobre todo cuando hay una separación por medio.

Ahora, opina, «es más difícil para los papás entender a sus hijos, la forma en la que se relacionan, la brecha entre ellos es más grande y más tangible porque los jóvenes están en otra manera de ver el mundo».

Y en la película, esto se refleja «sin juzgar a ninguna de las partes», añade.

El agua es importante también para Velásquez: de hecho, aparece en alguno de sus anteriores títulos, como ‘Dos aguas’ (2015) o ‘Temporal’ (2024), y vuelve a estar presente en el del trabajo que acaba de terminar, una coproducción entre España y Costa Rica que lleva por título ‘¿Adónde van las aves cuando llueve?’.

«El agua representa el cambio, el fluir, algo sanador, catárquico, tiene que ver con las emociones», explica.

Mujer, cineasta y centroamericana

Velásquez es además guionista y productora – creó en 2008 en Costa Rica la productora independiente Tiempo Líquido – y comenzó su carrera haciendo cortos antes de saltar a los largometrajes. En esa trayectoria siente que ser mujer, centroamericana y cineasta ha supuesto un hándicap para abrirse paso en el sector.

«Hay muy poco acceso a fondos y además poco interés del público que prefiere ver el cine que llega de Hollywood. La cinematografía aquí es muy incipiente, y es complicado estar en los festivales de cine», indica.

Además, ser mujer «tiene que ver con las cargas de la sociedad, que tiene un gran deuda con las mujeres, estamos totalmente recargadas de trabajo. Todas adolecemos de lo mismo, en cualquier profesión».

«Hacemos cine en nuestro tiempo libre, con una industria que no quiere ver que hay mujeres que tienen que amamantar a sus hijos», reivindica.

Sin embargo, siente que desde su posición, y desde la de todas las mujeres cineastas, están abriendo camino.

«Yo en la docencia (imparte clases de guión en la Universidad de Costa Rica) intento darles atajos a mis alumnos. Creo mucho en compartir la información, en ayudar. Creo mucho en la reciprocidad», concluye. EFE

