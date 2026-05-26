Patrick Bruel, acusado de agresiones sexuales, no podrá volver al mayor festival de Suiza

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Ginebra, 26 may (EFE).- El mayor festival de música de Suiza, Paleo, ha anunciado que no volverá a programar conciertos del popular cantante y actor francés Patrick Bruel, quien enfrenta numerosas denuncias por violación y agresiones sexuales.

El director del festival suizo, Daniel Rossellant, dijo que el comportamiento de Bruel «no corresponde a los valores» que defiende el histórico festival, al que el año pasado asistieron más de 250.000 personas en siete días de conciertos.

Una voluntaria que había colaborado con Paleo en 2019 denunció al cantante francés, que ese año se presentó en el festival, lo que dio lugar a un proceso confidencial que se cerró en 2022 mediante un acuerdo financiero que implicó el pago por parte de Bruel de varios miles de euros a una asociación de ayuda a mujeres inmigrantes.

Una treintena de mujeres acusan a Bruel de agresión sexual y varias investigaciones están abiertas, aunque prevalece el principio de presunción de inocencia.

Mientras, el cantante desmiente haber cometido cualquier acto de violencia o de coacción.

Frente a esta situación, el festival Bellarena Indoor, que se desarrolla en la ciudad suiza de Friburgo, anunció hoy que posterga el concierto de Bruel programado para el próximo 26 de junio.

La dirección ha indicado que el contexto actual no permite realizar una promoción adecuada del espectáculo y que de esta manera transmite a los artistas, al público y a todas las personas involucradas una actitud de respeto y serenidad.

Los organizadores de Bellarena Indoor también han indicado que su decisión da tiempo para que la justicia determine los hechos, tras lo cual revaluará su decisión el próximo año.

En Francia, varios alcaldes han pedido a Bruel que cancele su próxima gira de conciertos.

Tres fechas que tenía previstas próximamente en Canadá han sido canceladas por la agencia organizadora.

Patrick Bruel, que participa actualmente en una obra de Samuel Benchetrit en el Teatro Édouard VII de París, insiste en continuar con su gira y defiende la presunción de inocencia, al tiempo que denuncia lo que considera un «juicio mediático».

La gira que el cantante debe iniciar en pocas semanas incluye en Suiza un concierto en el Festival Pully Live, a finales de junio, y otro en Ginebra, a mediados de noviembre.EFE

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