Patrick Bruel cancela sus conciertos hasta septiembre tras investigaciones por violación

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París, 29 may (EFE).- El cantante francés Patrick Bruel anunció este viernes la cancelación de todos sus conciertos previstos hasta septiembre, incluidos los programados en varios festivales y tres actuaciones en París, para no alterar la «serenidad» de esos eventos mientras están abiertas investigaciones judiciales en su contra por presuntas violaciones.

En un comunicado difundido por su productora, 14 Productions, dirigida por el propio artista, el equipo de Bruel explicó que varios organizadores de festivales habían denunciado presiones y dificultades para garantizar el desarrollo «sereno» de sus eventos.

«No deseamos en ningún caso exponer ni a los organizadores ni al público a un clima de tensión», señaló la productora dos días después de que un grupo de mujeres de una asociación feminista gritasen «¡Violador, Bruel!» al inicio de una representación teatral que protagoniza el actor y cantante en un teatro de París.

Entre las actuaciones canceladas de su gira musical figuran los conciertos previstos del 16 al 18 de junio en el Cirque d’Hiver de la capital francesa. También se han suspendido una docena de actuaciones en festivales de Francia, Bélgica y Suiza.

Este anuncio se produce el mismo día que Bruel había dicho que se retira temporalmente de los espectáculos benéficos de Les Enfoirés, un colectivo muy famoso en Francia del que forma parte desde 1993.

En cuanto a sus futuros conciertos, las fechas previstas para octubre y noviembre se mantienen por el momento.

La productora afirmó que el cantante «es libre de ejercer su profesión» y que el público «es libre de acudir o no a sus conciertos».

Los organizadores de un festival en Friburgo, en Suiza, ya habían decidido esta semana aplazar su concierto «hasta nuevo aviso» para dejar tiempo a la justicia a aclarar los hechos.

Patrick Bruel está siendo investigado en Francia en al menos cuatro causas por presunta violación y afronta además una pesquisa judicial en Bélgica por agresión sexual.

El autor de ‘Casser la voix’ o ‘Place des grands hommes’, convertido en himno nostálgico sobre el paso del tiempo y los reencuentros entre amigos, niega todas las acusaciones. EFE

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