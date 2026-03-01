Patronal aboga por una reforma educativa integral para cerrar brechas en Panamá

Ciudad de Panamá, 1 mar (EFE).- La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) dijo este domingo que el país requiere una reforma educativa «integral, moderna y flexible», que incluya la capacitación constante de los docentes y que conduzca al cierre de la brecha entre la educación y el mercado laboral.

La mayor patronal panameña se pronunció ante el nuevo año escolar que arrancará este lunes con 876.605 estudiantes -737.200 alumnos del sector oficial y 139.405 del privado – que acudirán a 3.099 escuelas, el 99,5 % del total de estas instalaciones, ya que 13 centros educativos desarrollarán actividades bajo modalidades no presenciales, de acuerdo con datos del Ministerio de Educación.

Esta nueva ley marco educativa no debe ser «una camisa de fuerza, sino una plataforma de evolución» que permita actualizar planes de estudio con agilidad, incorporar tecnología de forma efectiva, fortalecer la educación científica y técnica, y conectar el aula con la realidad productiva del país.

Debe prever la «capacitación continua» del cuerpo docente, entendiendo esto no como una opción o una medida esporádica, pues la inteligencia artificial, la automatización y la transformación digital ya están redefiniendo el mercado laboral y los maestros panameños «deben contar con herramientas, metodologías actualizadas y acompañamiento permanente para formar a esta nueva generación».

«Debemos cerrar de una vez por todas la brecha entre educación y empleo. No podemos seguir teniendo empresas que no encuentran el talento que necesitan, mientras miles de jóvenes no logran insertarse en el mercado laboral», dijo la CCIAP. EFE

